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Сладкий обман: как диетические напитки тихо разрушают здоровье

1:55
Здоровье

Перейти на диетическую колу, добавить стевию в кофе, выбрать "низкокалорийный" десерт — звучит как разумная стратегия снижения сахара. Но действительно ли искусственные подсластители безопасны?

Стевия
Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Исследования говорят об обратном: заменители сахара могут вызывать незаметные, но глубокие изменения в организме.

Как мозг реагирует на обман

Когда язык чувствует сладость, мозг ожидает поступления энергии. Если в ответ на это тело не получает калорий — как бывает при употреблении аспартама или сукралозы, — запускается механизм голода. В итоге после банки диетического напитка рука невольно тянется к печенью, даже если такой планов не было.

Изменения в микробиоме

Искусственные подсластители способны нарушать баланс микробиома кишечника. Полезные бактерии, помогающие переваривать клетчатку и производить витамины, погибают, а на их месте размножаются микроорганизмы, усиливающие тягу к сладкому.

Инсулин и скрытые риски

Хотя подсластители не повышают уровень сахара напрямую, они могут ослаблять реакцию клеток на инсулин. Со временем это увеличивает риск диабета второго типа. Эксперименты на животных показали, что длительное употребление сахарина приводит к скачкам уровня глюкозы, даже без реального сахара в рационе.

Что выбрать вместо "диетических" продуктов

Отказаться от искусственных подсластителей — реальная задача. Хорошая альтернатива — вода с лимоном или мятой вместо газировки, натуральные фрукты вместо "лёгких" десертов. Если совсем невозможно без сладкого, лучше использовать немного мёда или кленового сиропа — в них содержатся натуральные микроэлементы.

Настоящая еда всегда побеждает химические подделки. Организм не обманешь.

Уточнения

Са́харозамени́тели - вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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