Как одно утреннее действие может прибавить десятки лет жизни — и это не спорт

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не только вечерние ритуалы помогают сохранить баланс и здоровье. То, как начинается утро, оказывает колоссальное влияние на наше физическое состояние, настроение и даже продолжительность жизни. Исследования показывают: грамотно выстроенная утренняя рутина может стать секретом долголетия и помочь дожить до 100 лет.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Почему стоит начинать день со стакана воды

Гидратация играет ключевую роль в течение дня, но особенно важна сразу после пробуждения. Стакан воды запускает пищеварение, ускоряет обмен веществ, помогает организму избавиться от токсинов и поднимает уровень энергии. Кроме того, вода может улучшить эмоциональное состояние на 26% и устранить утреннюю затуманенность сознания.

Питательный завтрак — залог бодрого дня

Первый приём пищи определяет тон всему дню. Завтрак, богатый белками, клетчаткой и необходимыми питательными веществами, обеспечивает организм энергией и способствует стабильному уровню сахара в крови, что помогает избежать упадка сил и перепадов настроения.

Движение — энергия для тела

Добавить к утренним привычкам физическую активность — отличная идея. Простая растяжка, йога или бодрая прогулка улучшают циркуляцию крови и помогают телу быстрее проснуться.

Лёгкая активация нервной системы

Запустить нервную систему можно мягкими постукивающими движениями по телу с сжатыми кулаками. Такая практика укрепляет устойчивость к стрессу и положительно влияет на здоровье клеток.

Эмоциональный настрой имеет значение

После физического пробуждения стоит уделить внимание и эмоциональному состоянию. Несколько минут медитации, глубокого дыхания или записи мыслей в дневник помогают очистить ум, стабилизировать настроение и снижают вредное воздействие хронического стресса.

Осознанное планирование дня

Чёткое определение приоритетов ещё утром значительно упрощает выполнение задач. Пара минут на осмысление целей помогает сфокусироваться и увеличить продуктивность на весь день.

Кофе: не просто бодрящий напиток

Отказываться от чашки ароматного кофе не нужно: он не только дарит бодрость, но и оказывает благоприятное влияние на здоровье кишечника, дополняя правильный старт дня.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

