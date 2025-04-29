Секрет тех, кто всегда полон энергии: доступно, незаметно, эффективно

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2:04
Здоровье

Орегано — аромат, без которого сложно представить лето на берегах Средиземного моря. Оно завершает вкус настоящего греческого салата, добавляет характер итальянской пицце и приносит запах ухоженного огорода на острове.

орегано
Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
орегано

Орегано настолько прочно вошло в кулинарные традиции, что найти его можно в любом греческом доме, стоящим на полке рядом с солью и перцем. Эта простая приправа превращает любое блюдо в праздник вкуса.

Почему стоит выращивать орегано дома

Если посадить несколько кустиков орегано в горшках на балконе, вечера мгновенно наполнятся особым ароматом и атмосферой отдыха. Летние посиделки станут уютнее и душевнее.

Но орегано — это не только аромат и вкус. У этой травы есть скрытые, но важные для здоровья свойства.

Орегано как природное лекарство

Орегано культивировали ещё ассирийцы около 4500 лет назад, используя его в народной медицине практически от всех недугов. Отвары из орегано применяли против кашля, простуд и для облегчения пищеварения.

Научные исследования подтверждают древние знания: орегано богато витамином С, а чай из него помогает при простудах и вирусных инфекциях.

Особое внимание стоит уделить эфирному маслу орегано. Американские учёные доказали его способность улучшать состояние кишечника, проявляя мощное противовоспалительное действие. Не зря бабушки рекомендовали орегано при расстройствах пищеварения.

Больше, чем просто специя

Кроме пользы для кишечника, орегано проявляет антимикробные, антибактериальные и антимикотические свойства, что делает его ценным помощником для общего укрепления здоровья.

Добавляя орегано в блюда или заваривая его в чае, можно не только радовать себя вкусом, но и поддерживать иммунитет и пищеварение без лишних усилий.

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae). Лекарственное растение, используется также как пряность; хороший медонос.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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