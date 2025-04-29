Тайный ингредиент мужской силы: пара горстей этих семечек меняет всё

Тыквенные семечки — не просто популярный перекус, но и настоящий кладезь для мужского здоровья. Специалисты советуют включать их в рацион, ведь всего 100 г продукта обеспечивают треть дневной нормы цинка — важнейшего микроэлемента для мужской физиологии.
Тыквенные семечки издревле рекомендовали народные целители для поддержания мужской силы. Сегодня их пользу подтверждают и научные данные.
В тыквенных семечках содержатся микроэлементы, способствующие снижению риска бесплодия и повышению подвижности сперматозоидов. Это делает их отличной поддержкой для тех, кто планирует стать отцом, сообщает "Радио 1".
Ценные вещества, содержащиеся в семечках, работают сразу в нескольких направлениях:
Витамин Е и цинк поддерживают гормональный фон и здоровье простаты.
Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты укрепляют сосуды и стимулируют выработку тестостерона.
Магний и калий улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
Отдельно стоит отметить аминокислоту L-аргинин, благодаря которой улучшается кровоснабжение органов малого таза — важный фактор для мужского здоровья.
Тыквенные семечки оказывают благотворное влияние на иммунитет и помогают в профилактике заболеваний предстательной железы. Их регулярное употребление может стать важной частью программы по поддержанию здоровья и жизненных сил мужчин.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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