Тайна возрастного живота раскрыта: найдены клетки, отвечающие за жир

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С расширяющейся талией в среднем возрасте сталкиваются многие, и это не только косметическая проблема. Абдоминальный жир ускоряет старение, замедляет обмен веществ и увеличивает риск диабета, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. До сих пор механизм, запускающий этот процесс, оставался загадкой.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Пивной живот

Теперь исследование, проведённое в City of Hope, одним из ведущих центров США по изучению диабета и онкологии, выявило настоящего виновника возрастного увеличения жировых отложений.

Новый вид стволовых клеток, вызывающий рост жира

С возрастом в организме появляются особые клетки — CP-A (committed preadipocytes, age-specific), которые активно производят новые жировые клетки. В молодости такие клетки почти неактивны, но после среднего возраста начинают активно размножаться, что объясняет стремительное увеличение объёмов.

Учёные подтвердили это, пересадив жировые стволовые клетки (APCs) от старых мышей молодым. Эти APCs быстро породили огромное количество новых жировых клеток. При обратной пересадке молодые APCs не дали такого эффекта, что доказало: именно возраст изменяет потенциал клеток.

Ключевая роль сигнала LIFR

Оказалось, что в процессе образования новых жировых клеток особую роль играет сигнальный путь, связанный с рецептором ингибитора лейкоза (LIFR). В молодом организме он почти не активен, но с возрастом становится необходимым для размножения CP-A клеток.

Блокировка LIFR у стареющих мышей остановила расширение висцерального жира, что делает его перспективной мишенью для профилактики возрастных заболеваний.

Открытие подтверждено и на людях

Анализ образцов человеческой ткани разных возрастов показал аналогичную картину: у людей средних лет число CP-A клеток также возрастает, обеспечивая активное образование новых жировых клеток.

По мнению учёных, эти данные открывают путь к разработке методов, которые помогут контролировать возрастной набор жира и повысить продолжительность активной жизни.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

