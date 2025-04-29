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Пальмовое масло под прицелом: чем его заменят в питании детей и студентов?

3:36
Здоровье

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Pravda.Ru высказала свои мысли о готовящемся законопроекте Госдумы, который предполагает замену пальмового масла в детском и студенческом питании.

пальмовое масло
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пальмовое масло

По её словам, она не знакома с деталями законопроекта, но может прокомментировать ситуацию с пальмовым маслом. Она отметила, что вопрос о замене масла является сложным, поскольку неясно, чем его можно заменить.

Соломатина рассказала, что пальмовое масло отличается от других растительных масел, таких как подсолнечное или оливковое, наличием твёрдой и жидкой фракций.

"В странах-производителях, таких как Малайзия и Индонезия, пальмовое масло употребляется целиком, включая твёрдую фракцию, которая состоит из насыщенных жиров. Эти жиры считаются не самыми полезными, так как они близки по составу к жирам животного происхождения. Однако в пальмовом масле также присутствует пальмитиновая кислота, которая содержится в женском молоке, но в другой конфигурации. Для грудничков разработаны специальные смеси с изменённой молекулярной структурой пальмитиновой кислоты, приближённой к материнскому молоку", — сообщила Соломатина.

Соломатина также отметила, что твёрдые жиры могут способствовать развитию атеросклероза, поэтому их потребление должно быть ограничено. Однако пальмовое масло стало популярным из-за своей устойчивости к термической обработке и окисления. Жидкие растительные жиры, используемые в салатах, быстро окисляются и могут стать источником канцерогенов при термической обработке.

Врач также подняла вопрос о замене пальмового масла другими продуктами. По её словам, если будет выбрано сливочное масло, то его стоимость может значительно возрасти, что сделает его менее доступным. Если же будут использоваться маргарины, то это может быть ещё вреднее для здоровья, так как они содержат трансжиры, разрушающие клеточные мембраны, подчеркнула эксперт.

Соломатина выразила сомнения в том, что полное исключение жиров из рациона будет полезным. Она отметила, что обезжиренные продукты могут плохо усваиваться и содержать больше сахара и ароматизаторов.

"А что будет на замену? Если сливочное масло — да, хорошо. Если будут маргарины — это будет еще вреднее. Если вообще убрать жиры, тогда это вообще невкусно. Значит, будут добавлять в какие-то молочки и прочее… Обезжиренная молочка, плохо усваивается кальций, и плюс будут разбавлять сахаром и ароматизатором. То есть лучше от этого не будет", — сказала Соломатина.

В заключение, Соломатина подчеркнула необходимость замены пальмового масла в детском и студенческом питании, но выразила опасения относительно возможных негативных последствий.

"Дети и студенты у нас более ценный материал. И неразумные. А взрослый вроде как должен сам питаться натуральными продуктами, булками не питаться. Молочку, я согласна, что надо запретить. А вот жарить на пальмовом масле более целесообразно. Или добавлять в какой-то хлеб, чтобы он не портился", — добавила Соломатина.

Она также отметила, что вопрос замены масла требует дальнейшего изучения и обсуждения.

Уточнения

Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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