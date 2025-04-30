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Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней

2:24
Здоровье

Не существует волшебного эликсира, который мгновенно избавит вас от лишнего веса или высокого уровня холестерина. Однако овсяное молоко может стать отличным помощником в этих целях. Оно благотворно влияет на уровень холестерина и помогает в снижении веса.

Овсяное молоко
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овсяное молоко

Если у вас повышенный уровень холестерина или вы хотите похудеть, стоит добавить в рацион овёс. Овсяное молоко — прекрасная альтернатива коровьему. Оно подходит для приготовления разнообразных блюд и напитков.

Его положительное воздействие обусловлено содержанием бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая в кишечнике превращается в гелеобразную массу. Эта масса связывает холестерин и препятствует его всасыванию в кровь, выводя его из организма. Таким образом, овсяное молоко помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Польза для похудения

Овсяное молоко можно включить в рацион при похудении. Оно содержит меньше жира, чем обычное молоко, но важно учитывать количество углеводов. Благодаря низкому содержанию жира и умеренному содержанию углеводов, овсяное молоко подходит для завтрака, обеспечивая энергией и помогая дольше оставаться сытым. Клетчатка, содержащаяся в овсяном молоке, продлевает чувство насыщения, что помогает сократить потребление калорий без чувства голода, пишет kondice.cz.

Дополнительные преимущества овсяного молока

Овсяное молоко не только снижает уровень холестерина и помогает похудеть, но и обладает другими полезными свойствами. Оно подходит людям с аллергией на лактозу, молочные белки и сою, поскольку не содержит этих компонентов. Кроме того, его можно легко приготовить дома или купить в магазине, обогащённое витаминами (B12, D) и минералами (кальций). Это делает овсяное молоко ценным источником необходимых микроэлементов для вашего организма.

Если вы ищете натуральный способ улучшить здоровье, овсяное молоко — отличный выбор. Бета-глюкан и клетчатка играют ключевую роль в его пользе. Овсяное молоко вкусное и легко вписывается в рацион, помогая вам двигаться к более здоровому образу жизни.

Уточнения

Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока» (лат. Lac pegetabilе) — суррогатного заменителя молока животного происхождения (как богатого непереносимой многими людьми лактозой, коровьего молока), — приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных злаковых зёрен (семян) однолетнего травянистого растения, издревле культивируемого человеком, овса посевного, обыкновенного (лат. Avéna satíva).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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