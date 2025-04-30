Холестерин сдается: этот натуральный напиток — ваш щит от болезней

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не существует волшебного эликсира, который мгновенно избавит вас от лишнего веса или высокого уровня холестерина. Однако овсяное молоко может стать отличным помощником в этих целях. Оно благотворно влияет на уровень холестерина и помогает в снижении веса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овсяное молоко

Если у вас повышенный уровень холестерина или вы хотите похудеть, стоит добавить в рацион овёс. Овсяное молоко — прекрасная альтернатива коровьему. Оно подходит для приготовления разнообразных блюд и напитков.

Его положительное воздействие обусловлено содержанием бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая в кишечнике превращается в гелеобразную массу. Эта масса связывает холестерин и препятствует его всасыванию в кровь, выводя его из организма. Таким образом, овсяное молоко помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Польза для похудения

Овсяное молоко можно включить в рацион при похудении. Оно содержит меньше жира, чем обычное молоко, но важно учитывать количество углеводов. Благодаря низкому содержанию жира и умеренному содержанию углеводов, овсяное молоко подходит для завтрака, обеспечивая энергией и помогая дольше оставаться сытым. Клетчатка, содержащаяся в овсяном молоке, продлевает чувство насыщения, что помогает сократить потребление калорий без чувства голода, пишет kondice.cz.

Дополнительные преимущества овсяного молока

Овсяное молоко не только снижает уровень холестерина и помогает похудеть, но и обладает другими полезными свойствами. Оно подходит людям с аллергией на лактозу, молочные белки и сою, поскольку не содержит этих компонентов. Кроме того, его можно легко приготовить дома или купить в магазине, обогащённое витаминами (B12, D) и минералами (кальций). Это делает овсяное молоко ценным источником необходимых микроэлементов для вашего организма.

Если вы ищете натуральный способ улучшить здоровье, овсяное молоко — отличный выбор. Бета-глюкан и клетчатка играют ключевую роль в его пользе. Овсяное молоко вкусное и легко вписывается в рацион, помогая вам двигаться к более здоровому образу жизни.

Уточнения

Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока» (лат. Lac pegetabilе) — суррогатного заменителя молока животного происхождения (как богатого непереносимой многими людьми лактозой, коровьего молока), — приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных злаковых зёрен (семян) однолетнего травянистого растения, издревле культивируемого человеком, овса посевного, обыкновенного (лат. Avéna satíva).

