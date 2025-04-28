Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завозные случаи холеры не представляют серьёзной угрозы для эпидемиологической ситуации в России. Об этом в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал эпидемиолог, специалист новосибирского научного центра Яков Новосёлов.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Врачи

По словам эксперта, холера — заболевание хорошо изученное, а меры борьбы с ним были отработаны ещё в советские годы. Основной путь передачи инфекции — фекально-оральный: через немытые руки, загрязнённые овощи, фрукты или неочищенную воду, предупреждает Сиб.фм. Однако, как отметил Новосёлов, в России действует строгая система контроля качества водоснабжения, что сводит риск распространения холеры к минимуму.

"Чтобы избежать эпидемии холеры, достаточно стандартных санитарных мероприятий — изоляции заболевших, тщательной обработки помещений и восполнения потерь жидкости у пациентов. Холера лечится простыми антибиотиками вроде азитромицина", — подчеркнул Новосёлов.

Эксперт добавил, что вспышки холеры регулярно происходят в мире, особенно в странах с жарким климатом и низким уровнем санитарной культуры. В России же вероятность развития эпидемии крайне мала при условии надлежащей работы противоэпидемических служб.

Комментируя сообщения о возможном завозе инфекции из Индии, Турции и других популярных туристических направлений, Яков Новосёлов подчеркнул, что пока нет необходимости усиливать санитарный контроль в аэропортах.

"Каждый год завозят что-то новое, потому что люди путешествуют по всему миру. Если соблюдать давно отработанные санитарные правила, никакой вспышки не будет", — заверил эпидемиолог.

Ранние симптомы холеры и меры профилактики

По словам Новосёлова, заподозрить холеру можно уже на ранней стадии по признакам сильной диареи и выраженного обезвоживания организма, которые иногда сопровождаются повышением температуры тела. Он подчеркнул, что основную опасность при холере представляет не инфекционный процесс как таковой, а быстрая потеря жидкости.

Специалист также отметил, что качество водоснабжения в Новосибирске остается на высоком уровне, благодаря хорошо сохранившейся системе очистки, созданной ещё в советские времена.

"Даже если возбудитель попадёт в городские сети, остаточный хлор не даст ему развиваться", — успокоил новосибирцев эксперт.

В завершение эксперт призвал горожан соблюдать элементарные меры гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты перед употреблением, избегать питья сырой воды и помнить о правилах безопасного питания — особенно после возвращения из зарубежных поездок.

Уточнения

Холе́ра (от др.-греч. χολή «жёлчь» и ῥέω «теку»), иногда азиатская холера — острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae.

