Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая большая ошибка в спальне: как спасти интерьер при неудачной покраске стен
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Восторг и критика: как Польша планирует реализовать амбициозный проект АЭС

Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году

2:49
Здоровье

Завозные случаи холеры не представляют серьёзной угрозы для эпидемиологической ситуации в России. Об этом в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказал эпидемиолог, специалист новосибирского научного центра Яков Новосёлов.

Врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врачи

По словам эксперта, холера — заболевание хорошо изученное, а меры борьбы с ним были отработаны ещё в советские годы. Основной путь передачи инфекции — фекально-оральный: через немытые руки, загрязнённые овощи, фрукты или неочищенную воду, предупреждает Сиб.фм. Однако, как отметил Новосёлов, в России действует строгая система контроля качества водоснабжения, что сводит риск распространения холеры к минимуму.

"Чтобы избежать эпидемии холеры, достаточно стандартных санитарных мероприятий — изоляции заболевших, тщательной обработки помещений и восполнения потерь жидкости у пациентов. Холера лечится простыми антибиотиками вроде азитромицина", — подчеркнул Новосёлов.

Эксперт добавил, что вспышки холеры регулярно происходят в мире, особенно в странах с жарким климатом и низким уровнем санитарной культуры. В России же вероятность развития эпидемии крайне мала при условии надлежащей работы противоэпидемических служб.

Комментируя сообщения о возможном завозе инфекции из Индии, Турции и других популярных туристических направлений, Яков Новосёлов подчеркнул, что пока нет необходимости усиливать санитарный контроль в аэропортах.

"Каждый год завозят что-то новое, потому что люди путешествуют по всему миру. Если соблюдать давно отработанные санитарные правила, никакой вспышки не будет", — заверил эпидемиолог.

Ранние симптомы холеры и меры профилактики

По словам Новосёлова, заподозрить холеру можно уже на ранней стадии по признакам сильной диареи и выраженного обезвоживания организма, которые иногда сопровождаются повышением температуры тела. Он подчеркнул, что основную опасность при холере представляет не инфекционный процесс как таковой, а быстрая потеря жидкости.

Специалист также отметил, что качество водоснабжения в Новосибирске остается на высоком уровне, благодаря хорошо сохранившейся системе очистки, созданной ещё в советские времена.

"Даже если возбудитель попадёт в городские сети, остаточный хлор не даст ему развиваться", — успокоил новосибирцев эксперт.

В завершение эксперт призвал горожан соблюдать элементарные меры гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты перед употреблением, избегать питья сырой воды и помнить о правилах безопасного питания — особенно после возвращения из зарубежных поездок.

Уточнения

Холе́ра (от др.-греч. χολή «жёлчь» и ῥέω «теку»), иногда азиатская холера — острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Сейчас читают
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Красота и стиль
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур Аудио 
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Туризм
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Домашние животные
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие
Последние материалы
Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса
Полёт без билета: что произошло с россиянкой, скрывшейся в самолёте на пути в Париж?
Не верите в магию растений? Узнайте, как огурцы и кукуруза могут превратить ваш огород в оазис
Кот замолчал — проблемы начались: когда отсутствие мяу должно насторожить
50+ и стильные ногти: не верьте, что возраст ограничивает красоту
Как из обычного мяса сделать легенду пикника: три советских рецепта
Меня поджарили: Филипп Киркоров едва не сгорел на сцене
Холера в мире: насколько реальны риски для России в 2025 году
Восторг и критика: как Польша планирует реализовать амбициозный проект АЭС
Секреты выбора всесезонных шин: что нужно знать перед покупкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.