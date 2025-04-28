Недосып вредит мозгу: что показало новое исследование подростков

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование показало, что подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше своих сверстников, обладают более острым умом и демонстрируют лучшие результаты в когнитивных тестах. Результаты работы были опубликованы в журнале Cell Reports.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

Учёные отмечают, что те подростки, у которых наблюдается спокойное сердцебиение во сне и более длительная продолжительность сна, значительно превосходят сверстников в тестах на чтение, словарный запас, решение задач и другие когнитивные навыки.

"Мы предполагаем, что именно качественный сон способствует развитию когнитивных способностей, отчасти благодаря процессу консолидации памяти, происходящему во время сна", — подчеркнула профессор клинической нейропсихологии Барбара Саакян из Кембриджского университета.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные 3222 молодых людей, участвовавших в крупнейшем в США долгосрочном проекте по изучению развития мозга и здоровья детей. Подростки проходили когнитивные тесты, сканирование мозга и отслеживали сон с помощью фитнес-трекеров Fitbit.

Результаты показали, что даже подростки с хорошими привычками сна спят меньше рекомендуемых 8-10 часов в сутки, как советует Американская академия медицины сна.

Участников исследования разделили на три группы:

около 39% ложились позже всех и спали в среднем 7 часов 10 минут;

около 24% спали в среднем 7 часов 21 минуту;

около 37% ложились спать раньше всех, имели самую низкую частоту сердечных сокращений и спали около 7 часов 25 минут в сутки.

Хотя существенных различий в образовательных достижениях между группами не выявили, подростки из третьей группы показали наилучшие результаты в когнитивных тестах. Второе место заняли участники второй группы, а наихудшие результаты оказались у первой группы. Сканирование мозга также показало, что у представителей третьей группы были наибольший объём и лучшие функции мозга.

Профессор Саакян назвала "удивительным" влияние даже небольших различий в продолжительности сна:

"Это говорит о том, что небольшие различия постепенно накапливаются и приводят к значительным когнитивным последствиям", — отметила она.

Эксперты советуют подросткам, желающим улучшить свой сон и умственные способности, регулярно заниматься физическими упражнениями и избегать использования телефонов и компьютеров в вечернее время.

"Поздний отход ко сну и недосып — это серьёзная проблема. В школьные дни подростки вынуждены рано вставать, а по выходным пытаются компенсировать недосып — это явление называют социальным джетлагом", — отметил рофессор медицины сна Колин Эспи из Оксфордского университета.

Уточнения

Когнити́вная психоло́гия (лат. cognitio «знание») — психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование психических процессов.

