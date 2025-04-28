Всегда под рукой: продукты, облегчающие мигрень без таблеток

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда голова раскалывается, первое желание — схватиться за аптечку. Однако врачи уверяют: есть и другой, более натуральный способ избавиться от боли.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Что помогает при головной боли без лекарств

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что справиться с мигренью можно с помощью острой пищи — например, перца.

По его словам, острые специи воздействуют на болевые рецепторы: усиливая их активность в одной точке, они "отвлекают" организм, снижая восприятие боли в других местах.

При каких болях работает этот метод

Теледоктор Сергей Агапкин отметил, что острая пища особенно эффективна при затылочной мигрени и болях, связанных с невралгией тройничного нерва. По его словам, в таких случаях традиционные обезболивающие часто оказываются недостаточно эффективными.

Перец, чеснок, имбирь — эти натуральные продукты способны оказывать выраженное обезболивающее действие, помогая облегчить страдания без таблеток.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

