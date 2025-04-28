Исследование выявило, как мигрени ухудшают качество сна

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мигрени доставляют не только боль, но и серьёзно нарушают качество сна. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании, проведя масштабное исследование.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Что показал эксперимент

В ходе эксперимента учёные наблюдали за добровольцами разного возраста. Оказалось, что люди, страдающие мигренями, проводят меньше времени в фазе быстрого сна — той самой, которая отвечает за восстановление организма и психики. Результаты сравнивались с показателями здоровых участников, у которых качество сна было заметно выше.

Как мигрени влияют на детей

Интересно, что у детей с мигренью картина выглядела иначе. Они чаще просыпались ночью, однако быстро снова засыпали. Несмотря на частые пробуждения, общее восстановление сна происходило быстрее, чем у взрослых пациентов.

Как измеряли качество сна

В рамках эксперимента применялась полисомнография — комплексное исследование сна. Участникам измеряли уровень кислорода в крови, фиксировали активность мозга (ЭЭГ), сердца (ЭКГ) и глаз (ЭОГ).

Кроме того, участники заполняли специальные опросники о качестве сна. Те, кто страдал хроническими мигренями, демонстрировали значительно худшие результаты по сравнению с контрольной группой.

Выводы специалистов

Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology. Учёные подчёркивают: мигрени не только снижают качество жизни в бодрствующем состоянии, но и серьёзно влияют на полноценность ночного отдыха.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

