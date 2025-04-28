Заменители сахара: помогают ли низкокалорийные подсластители действительно контролировать вес и уровень сахара в крови

3:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные проанализировали эффективность низкокалорийных и безкалорийных подсластителей (LNCS) в снижении потребления сахара и их влияние на здоровье. Обзор был опубликован в журнале Nutrients.

Фото: flickr.com by Паскаль, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сахарозаменитель

Почему важно снижать потребление сахара

Среднестатистический человек потребляет около 17 чайных ложек добавленного сахара в день — это значительно выше рекомендованной нормы и напрямую связано с риском ожирения, диабета и других метаболических нарушений. Для борьбы с этими угрозами в последние годы получили широкое распространение заменители сахара — LNCS.

Несмотря на их популярность благодаря снижению калорийности рациона, долгосрочное влияние таких подсластителей на здоровье остаётся предметом активных научных дискуссий.

LNCS делятся на искусственные и натуральные:

Искусственные подсластители - аспартам, сукралоза — химически синтезированы и обладают высокой степенью сладости. Натуральные альтернативы - например, стевия — получают из растительных источников и часто позиционируют как более здоровую замену сахару.

Кроме них, используются и другие варианты, такие как алюлоза, тагатоза и полиолы (эритрит, ксилит), которые обеспечивают сладость при минимальной калорийности, но при избыточном потреблении могут вызывать слабительный эффект.

Как LNCS влияют на здоровье

Контроль веса и метаболизм

Некоторые исследования подтверждают: замена сахара на LNCS помогает уменьшить общее потребление калорий и контролировать массу тела. Однако существует и мнение, что они могут косвенно способствовать перееданию и метаболическим сбоям.

Диабет и уровень глюкозы в крови

LNCS не повышают уровень сахара в крови напрямую, что делает их привлекательными для людей с диабетом. Однако их влияние на инсулинорезистентность при длительном потреблении требует дополнительных исследований.

Микробиом кишечника

Отдельные искусственные подсластители, такие как сахарин и сукралоза, могут изменять состав микробиоты кишечника. Хотя долгосрочное значение этих изменений ещё не установлено, потенциальная связь с ожирением и нарушением метаболизма требует дальнейшего изучения.

Безопасность и регулирование

Органы контроля качества продуктов, такие как FDA и EFSA, считают большинство LNCS безопасными при соблюдении допустимых суточных норм потребления. Например, аспартам изучался на предмет канцерогенности, но убедительных доказательств его опасности не обнаружено.

Тем не менее, использование полиолов, таких как ксилит и сорбит, регулируется из-за возможных побочных эффектов при высоких дозах.

Общественное восприятие и рыночные тенденции

Понимание рисков, связанных с сахаром, стимулировало спрос на продукты с LNCS. Однако восприятие таких подсластителей остаётся неоднозначным: часть потребителей считает их полезными, другая часть опасается их искусственного происхождения.

Производители стараются подстроиться под спрос, усиливая маркетинг "натуральных" альтернатив и адаптируя рецептуры товаров.

LNCS играют важную роль в глобальных стратегиях снижения потребления сахара, помогая контролировать вес и уровень сахара в крови без риска кариеса. Однако вопрос о долгосрочном влиянии на метаболизм и микробиоту кишечника остаётся открытым. Индивидуально LNCS могут быть полезны для людей с ожирением и диабетом, а в масштабах общества — влиять на формирование пищевой политики, системы налогообложения и потребительские привычки.

Уточнения

Сте́вия (лат. Stévia) — род многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные, включающий в себя около 260 видов трав и кустарников, произрастающих в Южной и Центральной Америке, на север вплоть до Мексики.

