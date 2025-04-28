Исследование: интернет может продлить жизнь пожилым людям

Часто можно услышать, что интернет влияет на людей не самым лучшим образом. Однако новые данные показывают: для пожилых пользователей сеть может стать настоящим союзником в борьбе за здоровье мозга.
Европейские учёные решили выяснить, как влияет использование интернета на когнитивные способности пенсионеров. В эксперименте приняли участие около двух тысяч человек, регулярно применяющих современные технологии в повседневной жизни.
Им предложили пройти серию тестов на память, внимание и мышление. Результаты удивили: все участники показали высокие показатели когнитивных функций.
Эксперты отмечают, что активное использование интернета помогает пожилым людям:
Улучшить концентрацию внимания
Поддерживать память
Снизить риск развития деменции
Регулярное взаимодействие с гаджетами и цифровыми платформами стимулирует мозг, не давая ему "лениться" после выхода на пенсию.
Учёные уверены: при выходе на пенсию не стоит избегать гаджетов и соцсетей. Новые увлечения, связанные с интернетом, могут не только скрасить досуг, но и значительно продлить активную жизнь ума.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?