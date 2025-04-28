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Исследование: интернет может продлить жизнь пожилым людям

1:23
Здоровье

Часто можно услышать, что интернет влияет на людей не самым лучшим образом. Однако новые данные показывают: для пожилых пользователей сеть может стать настоящим союзником в борьбе за здоровье мозга.

Пенсионеры на лавочке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на лавочке

Что показало исследование

Европейские учёные решили выяснить, как влияет использование интернета на когнитивные способности пенсионеров. В эксперименте приняли участие около двух тысяч человек, регулярно применяющих современные технологии в повседневной жизни.

Им предложили пройти серию тестов на память, внимание и мышление. Результаты удивили: все участники показали высокие показатели когнитивных функций.

Почему интернет полезен для пожилых

Эксперты отмечают, что активное использование интернета помогает пожилым людям:

  • Улучшить концентрацию внимания

  • Поддерживать память

  • Снизить риск развития деменции

Регулярное взаимодействие с гаджетами и цифровыми платформами стимулирует мозг, не давая ему "лениться" после выхода на пенсию.

Современные технологии — не враг, а помощник

Учёные уверены: при выходе на пенсию не стоит избегать гаджетов и соцсетей. Новые увлечения, связанные с интернетом, могут не только скрасить досуг, но и значительно продлить активную жизнь ума.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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