Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеального пирога: вот как работает правило 3:2:1 для хрустящего и воздушного песочного теста
От анализа до KPI: как изменится борьба с нелегальной занятостью
Арбузы без теплицы: как создать тёплую грядку и получить сладкий урожай
Плита будет как новая за 5 минут: самый дешёвый способ очистки без химии
Почему нужно поливать розы молоком: удивительные преимущества и советы по применению
Беспризорных животных в общественном транспорте приравняют к льготникам
Можно ли обогнать машину ГАИ, если спешишь: как один обгон превращается в головную боль
Не бабушка, а дама в расцвете: почему 12 лет — ещё не старость у кошки
Хочу понюхать собаку: беременная Ида Галич рассказала о своих необычных желаниях

Ошибки при укусе клеща: что может стоить здоровья и жизни

1:27
Здоровье

Клещи — не просто неприятные насекомые, а переносчики смертельно опасных инфекций: клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза. Неправильные действия при укусе могут стоить здоровья или даже жизни. О главных ошибках рассказала врач-педиатр Мария Семенюк.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клещ

Что категорически нельзя делать при укусе клеща

1. Нельзя выдавливать или резко тянуть клеща

Удалять клеща руками — опасная ошибка. Врач советует использовать пинцет, специальный крючок или сделать петлю из нитки. Манипуляцию нужно проводить аккуратно, выкручивающими движениями.

2. Нельзя прижигать или заливать клеща спиртом

Попытки "задушить" паразита спиртом, маслом или прижиганием только ухудшают ситуацию. Под воздействием агрессивных веществ клещ может выделить больше инфицированной слюны в ранку.

3. Нельзя игнорировать визит к врачу

Если не удалось полностью удалить клеща, необходима медицинская помощь. Даже при удачном извлечении стоит внимательно наблюдать за местом укуса и общим самочувствием.

Что делать после удаления клеща

Извлечённого клеща нужно поместить в герметичный контейнер и в течение трёх дней доставить в лабораторию для анализа. Это поможет определить, был ли паразит переносчиком опасных инфекций.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Сейчас читают
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Новости спорта
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц Аудио 
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар
Наука и техника
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар Аудио 
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Секрет идеального пирога: вот как работает правило 3:2:1 для хрустящего и воздушного песочного теста
От анализа до KPI: как изменится борьба с нелегальной занятостью
Плита будет как новая за 5 минут: самый дешёвый способ очистки без химии
Арбузы без теплицы: как создать тёплую грядку и получить сладкий урожай
Почему нужно поливать розы молоком: удивительные преимущества и советы по применению
Можно ли обогнать машину ГАИ, если спешишь: как один обгон превращается в головную боль
Беспризорных животных в общественном транспорте приравняют к льготникам
Не бабушка, а дама в расцвете: почему 12 лет — ещё не старость у кошки
Хочу понюхать собаку: беременная Ида Галич рассказала о своих необычных желаниях
Загадка Антарктиды: километры льда скрывают драгоценную жидкость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.