Ошибки при укусе клеща: что может стоить здоровья и жизни

Клещи — не просто неприятные насекомые, а переносчики смертельно опасных инфекций: клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза. Неправильные действия при укусе могут стоить здоровья или даже жизни. О главных ошибках рассказала врач-педиатр Мария Семенюк.
Удалять клеща руками — опасная ошибка. Врач советует использовать пинцет, специальный крючок или сделать петлю из нитки. Манипуляцию нужно проводить аккуратно, выкручивающими движениями.
Попытки "задушить" паразита спиртом, маслом или прижиганием только ухудшают ситуацию. Под воздействием агрессивных веществ клещ может выделить больше инфицированной слюны в ранку.
Если не удалось полностью удалить клеща, необходима медицинская помощь. Даже при удачном извлечении стоит внимательно наблюдать за местом укуса и общим самочувствием.
Извлечённого клеща нужно поместить в герметичный контейнер и в течение трёх дней доставить в лабораторию для анализа. Это поможет определить, был ли паразит переносчиком опасных инфекций.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?