Ошибки при укусе клеща: что может стоить здоровья и жизни

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клещи — не просто неприятные насекомые, а переносчики смертельно опасных инфекций: клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза. Неправильные действия при укусе могут стоить здоровья или даже жизни. О главных ошибках рассказала врач-педиатр Мария Семенюк.

Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клещ

Что категорически нельзя делать при укусе клеща

1. Нельзя выдавливать или резко тянуть клеща

Удалять клеща руками — опасная ошибка. Врач советует использовать пинцет, специальный крючок или сделать петлю из нитки. Манипуляцию нужно проводить аккуратно, выкручивающими движениями.

2. Нельзя прижигать или заливать клеща спиртом

Попытки "задушить" паразита спиртом, маслом или прижиганием только ухудшают ситуацию. Под воздействием агрессивных веществ клещ может выделить больше инфицированной слюны в ранку.

3. Нельзя игнорировать визит к врачу

Если не удалось полностью удалить клеща, необходима медицинская помощь. Даже при удачном извлечении стоит внимательно наблюдать за местом укуса и общим самочувствием.

Что делать после удаления клеща

Извлечённого клеща нужно поместить в герметичный контейнер и в течение трёх дней доставить в лабораторию для анализа. Это поможет определить, был ли паразит переносчиком опасных инфекций.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

