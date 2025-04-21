Лимонная вода по утрам: кому она может навредить вместо пользы

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают лимонную воду идеальным способом начать утро. Но врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева напоминает: даже безобидные привычки могут иметь противопоказания.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Кому стоит отказаться от воды с лимоном

По словам специалиста, для здорового человека небольшое количество лимонной воды или имбирного напитка не представляет опасности. Однако в некоторых случаях утренний ритуал может обернуться проблемами.

Вода с лимоном противопоказана при:

Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)

Язве желудка

Нарушениях моторики желудка

К группе риска относятся также:

Люди с сахарным диабетом

Пациенты, проходящие терапию семаглутидом

Пожилые люди

Как снизить риски

Чтобы минимизировать неприятные симптомы, гастроэнтеролог советует уменьшать кислотность напитка. Сделать это можно, разбавляя лимонный сок большим объёмом воды. Кроме того, важно пить тёплую лимонную воду маленькими глотками, а не залпом.

Лимонная вода — полезный продукт, но только для тех, у кого нет противопоказаний. При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта от такой привычки лучше отказаться или проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός - желудок + др.-греч. ἔντερον - кишка, кишки, кишечник + др.-греч. λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.

