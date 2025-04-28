Как тренировки, ускоряющие сердцебиение, продлевают здоровье мозга

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность положительно влияет на здоровье мозга в пожилом возрасте, но только при условии повышения частоты сердечных сокращений во время тренировки. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии совместно со специалистами американского института AdventHealth, о чём сообщается на сайте учреждения.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пилатес

В исследовании приняли участие 585 добровольцев в возрасте от 65 до 80 лет из США. Целью работы было выяснить, как уровень физической активности влияет на когнитивные функции в течение суток.

Результаты показали, что увеличение подвижности коррелирует с улучшением скорости обработки информации, исполнительных функций и рабочей памяти. Однако этот эффект проявляется только в случае, если физическая активность проходит с умеренной или высокой интенсивностью. Как поясняют исследователи, мозг начинает работать эффективнее именно тогда, когда во время тренировки учащается сердцебиение.

По словам специалистов, наиболее эффективными для поддержания когнитивного здоровья являются виды активности, требующие усилий — быстрая ходьба, аквааэробика или бег. Занятия, во время которых человек ощущает физическую нагрузку и учащённое дыхание, способствуют улучшению работы мозга в пожилом возрасте.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

