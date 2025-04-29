Забудьте о врачах! Этот фрукт — щит от рака толстой кишки (+25% к защите)

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, важно включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, такие как фрукты, овощи, бобовые и орехи. Недавние исследования показывают, что некоторые фрукты могут снижать риск рака толстой кишки.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info арбуз

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рекомендует следующие фрукты, которые, согласно данным из исследования 2023 года, опубликованного в World Journal of Gastroenterology, могут помочь в этом:

Арбуз. Арбуз не только освежает и утоляет жажду, но и может снизить риск рака толстой кишки на 26%. Он содержит ликопин — мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений. Арбуз также способствует увлажнению организма и улучшает пищеварение. Яблоко. Народная мудрость гласит: "Одно яблоко в день — и доктор не нужен". Яблоки богаты пищевыми волокнами, полезными для кишечника. Исследования показывают, что употребление одного яблока в день может снизить вероятность развития рака толстой кишки на 25%. Кроме того, яблоки содержат полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Их можно есть просто так, добавлять в салаты, каши или намазывать на хлеб с арахисовым маслом. Киви. Регулярное употребление киви может снизить риск рака толстой кишки на 13%. Этот фрукт богат клетчаткой, улучшающей пищеварение, и витамином C, полезным для иммунной системы, сердца и кожи. Цитрусовые. Апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы и мандарины — не только вкусные, но и полезные. Они содержат флавоноиды, которые могут уменьшать воспаление, предотвращать рак и замедлять старение. Исследования показывают, что употребление цитрусовых может снизить риск рака толстой кишки на 9%. Кроме того, они богаты витамином C, который действует как антиоксидант и защищает клетки от повреждений, пишет kiskegyed.hu.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

