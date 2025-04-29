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Забудьте о таблетках: этот настой с корицей избавит от вздутия и улучшит пищеварение

2:00
Здоровье

Корица — одна из самых древних специй, получаемая из коры коричного дерева. Она использовалась в Китае еще в 2500 году до нашей эры. В арабском мире корицу применяли для ароматизации мясных блюд, так как ее эфирные масла, богатые фенолом, подавляют рост бактерий. Сегодня корицу используют в кулинарии как в молотом виде, так и в форме палочек, добавляя ее в сладкие и соленые блюда.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

Как и другие специи, такие как карри, куркума, тмин и мускатный орех, корица обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что положительно влияет на пищеварение. Водный настой корицы помогает при медленном пищеварении, вздутии живота и дискомфорте в желудочно-кишечном тракте. Он также оказывает успокаивающее действие, особенно если пить его в спокойной обстановке, и может облегчить менструальные спазмы.

Научные исследования показывают, что регулярное употребление корицы может снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину, укрепить иммунитет и предотвратить некоторые инфекции. Однако для достижения терапевтического эффекта требуются концентрированные дозы, которые невозможно получить при обычном использовании специи в кулинарии.

  1. Для приготовления настоя корицы добавьте две палочки в 500 мл горячей воды и настаивайте 8-10 минут.
  2. Также можно смешать две чайные ложки молотой корицы с литром воды, добавить две палочки и настаивать 10 минут.
  3. Корицу можно добавить в любимый чай (зеленый, черный или красный) и заваривать 5-6 минут.

Употребление корицы в разумных количествах безопасно. Однако чрезмерное потребление, особенно в виде добавок, может вызвать проблемы с печенью и обменом веществ, пишет Kiskegyed.hu.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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