Забудьте о таблетках: этот настой с корицей избавит от вздутия и улучшит пищеварение

Корица — одна из самых древних специй, получаемая из коры коричного дерева. Она использовалась в Китае еще в 2500 году до нашей эры. В арабском мире корицу применяли для ароматизации мясных блюд, так как ее эфирные масла, богатые фенолом, подавляют рост бактерий. Сегодня корицу используют в кулинарии как в молотом виде, так и в форме палочек, добавляя ее в сладкие и соленые блюда.
Как и другие специи, такие как карри, куркума, тмин и мускатный орех, корица обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что положительно влияет на пищеварение. Водный настой корицы помогает при медленном пищеварении, вздутии живота и дискомфорте в желудочно-кишечном тракте. Он также оказывает успокаивающее действие, особенно если пить его в спокойной обстановке, и может облегчить менструальные спазмы.
Научные исследования показывают, что регулярное употребление корицы может снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину, укрепить иммунитет и предотвратить некоторые инфекции. Однако для достижения терапевтического эффекта требуются концентрированные дозы, которые невозможно получить при обычном использовании специи в кулинарии.
Употребление корицы в разумных количествах безопасно. Однако чрезмерное потребление, особенно в виде добавок, может вызвать проблемы с печенью и обменом веществ, пишет Kiskegyed.hu.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.