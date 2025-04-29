Этот овощ спасет от холестерина: пастернак – натуральный доктор для ваших сосудов

4:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Средние века пастернак был популярнее моркови и считался мощным афродизиаком. В Древнем Риме его ценили за способность повышать потенцию, а император Тиберий даже импортировал пастернак из дальних стран для своих пиров. Сегодня этот корнеплод переживает возрождение, привлекая внимание своим сладковатым ореховым вкусом и широким кулинарным применением. Давайте узнаем больше о его свойствах и способах использования.

Фото: https://www.flickr.com/photos/adactio/4700722711/ by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пастернак

Пастернак относится к семейству миртовых и является близким родственником моркови и петрушки. Эти овощи часто путают из-за схожего внешнего вида: веретенообразного корня и перистых листьев. Несмотря на то что пастернак сегодня не так популярен, как раньше, он когда-то был настоящей звездой кулинарных традиций Центральной и Восточной Европы, до того как картофель стал основным овощем на столе.

Родиной пастернака являются Европа и Западная Азия. В дикой природе он рос на лесных полянах, а затем был одомашнен и превратился в ценный продукт питания. Этот корнеплод богат клетчаткой, витаминами С и К, фолиевой кислотой и полиацетиленами, такими как фалкаринол и фалкариндиол. Эти вещества поддерживают здоровье кишечника, укрепляют иммунную систему и обладают антиоксидантными свойствами, пишет ubytovaniopocno.cz.

В Средние века пастернак был основным ингредиентом постных блюд, из него готовили джемы и даже вино. Сегодня он вновь обретает популярность на современных кухнях, где его сладковатый вкус и универсальность делают его незаменимым в супах, пюре и выпечке. Однако стоит помнить, что дикие сорта пастернака могут быть опасны, так как их легко спутать с ядовитым борщевиком Сосновского. Поэтому лучше выбирать пастернак только из проверенных источников.

Пастернак — это низкокалорийный продукт, содержащий около 75 ккал на 100 г. В нем много углеводов (18 г), из которых 4,9 г — клетчатка, а также 1,2 г белка и 0,3 г жира. Кроме того, пастернак богат витамином С (26% от суточной нормы) и калием (375 мг), который необходим для работы сердца и поддержания нормального артериального давления.

Растворимая клетчатка в пастернаке помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Исследование 2013 года, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что увеличение потребления клетчатки на 5 г в день может снизить уровень ЛПНП на 5,6 мг/дл.

Пастернак также обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами благодаря высокому содержанию фалкаринола и фалкариндиола. Эти соединения защищают клетки от окислительного стресса и замедляют процессы старения. Кроме того, пастернак укрепляет кишечный барьер и защищает печень от повреждений.

Пастернак — это универсальный овощ, который можно использовать как в сыром, так и в готовом виде. В салатах он придает блюдам хрусткость и сладковатый вкус. При запекании или варке пастернак становится мягким и приобретает насыщенный карамельный аромат, который прекрасно сочетается с травами, такими как розмарин, тимьян и шалфей.

Этот корнеплод можно добавлять в крем-супы, рагу, запекать ломтиками или использовать в качестве замены картофелю в пюре. Пастернак отлично сочетается с птицей, рыбой и другими овощами. Например, его можно использовать для приготовления овощных блинов или добавлять в жареные овощи с оливковым маслом и чесноком.

Для приготовления этого блюда нарежьте пастернак тонкими ломтиками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте измельченным чесноком, морской солью и свежим тимьяном. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут, пока ломтики не станут золотисто-коричневыми и хрустящими. Подавайте как гарнир к мясным блюдам или как самостоятельную закуску с йогуртовым соусом и лимонным соком.

Пастернак — это не только вкусный, но и полезный овощ, который заслуживает внимания на вашей кухне. Его сладковатый вкус и питательные свойства делают его отличным дополнением к разнообразным блюдам.

Уточнения

Пастерна́к: (растение) (лат. Pastinaca) — род двулетних и многолетних трав семейства Зонтичные, овощная культура.

