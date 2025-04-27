Зелёный чай с лимоном — полезный миф, который разрушает напиток

Цитрусовая кислота быстро створаживает молоко прямо в желудке, превращая его в тяжёлую массу, которую потом сложно переварить. И это только начало!
Любимые макароны с сыром и томатами тоже не так безобидны: крахмал и кислота плохо сочетаются, вызывая вздутие и изжогу.
Хотя кажется, что это идеальный дуэт, лимон разрушает антиоксиданты в чае, обнуляя его полезные свойства.
Даже безобидные фрукты могут вызвать брожение, если съесть их сразу после плотного обеда. Лучше подождать хотя бы час.
Вода разбавляет желудочный сок и мешает нормальному пищеварению. Лучшее решение — пить за 30 минут до еды или через час после.
Белки лучше всего дружат с овощами.
Углеводы — с зеленью.
Дыня — абсолютная солистка! Её нельзя мешать ни с чем: иначе начнётся брожение.
В некоторых культурах это считается опасным сочетанием — и не зря. Вместе они могут вызвать расстройство желудка или даже аллергическую реакцию.
Прислушивайтесь к сигналам тела: иногда оно подсказывает правильные решения лучше любой модной диеты.
Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
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