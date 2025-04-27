Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плач в ответ на стресс: как вернуть контроль за 30 секунд
Вы наносите SPF неправильно: пять ошибок, из-за которых кожа стареет быстрее
Ливерпуль выигрывает рекордный 20-й титул лиги, разгромив Тоттенхэм
Сочинские рыбаки побили рекорд: камбала и барабулька не заставили себя ждать
Секретный ингредиент успеха: фастфуд гиганты делают ставку на куриное мясо
Бездна восстала! Как мегапотоп заполнил Средиземное море за несколько лет
Корфу — новый взгляд: 4 вещи, которые удивят даже опытных путешественников
Алёна Водонаева обратилась к сыну Богдану с наставлением через свой Telegram-канал
Секрет нежной капусты раскрыт: добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности – вкус вас удивит

Зелёный чай с лимоном — полезный миф, который разрушает напиток

1:28
Здоровье

Цитрусовая кислота быстро створаживает молоко прямо в желудке, превращая его в тяжёлую массу, которую потом сложно переварить. И это только начало!

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апельсины

Любимые макароны с сыром и томатами тоже не так безобидны: крахмал и кислота плохо сочетаются, вызывая вздутие и изжогу.

Удивительно, но факт: зелёный чай с лимоном — почти бесполезен

Хотя кажется, что это идеальный дуэт, лимон разрушает антиоксиданты в чае, обнуляя его полезные свойства.

Фрукты после мяса? Нет

Даже безобидные фрукты могут вызвать брожение, если съесть их сразу после плотного обеда. Лучше подождать хотя бы час.

И забудьте о воде во время еды

Вода разбавляет желудочный сок и мешает нормальному пищеварению. Лучшее решение — пить за 30 минут до еды или через час после.

Как сочетать продукты без вреда для себя

  • Белки лучше всего дружат с овощами.

  • Углеводы — с зеленью.

  • Дыня — абсолютная солистка! Её нельзя мешать ни с чем: иначе начнётся брожение.

И ещё одно табу: рыба и молоко

В некоторых культурах это считается опасным сочетанием — и не зря. Вместе они могут вызвать расстройство желудка или даже аллергическую реакцию.

Прислушивайтесь к сигналам тела: иногда оно подсказывает правильные решения лучше любой модной диеты.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Еда и рецепты
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке Аудио 
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар
Наука и техника
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Зелёный чай с лимоном — полезный миф, который разрушает напиток
Один шоколад — глобальный дефицит: фисташки под ударом
Россияне продолжают копить: что ждёт вклады в 2025 году
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Секрет долголетия раскрыт: как часто нужно путешествовать, чтобы жить дольше
Разрушен миф об обучении: мозг не следует единому шаблону — новое исследование
Шесть ошибок в уходе за кудрями, из-за которых ваши волосы теряют свою красоту
Нагиев заявил, что ненавидит, когда люди хвалят своих детей: у меня дети обычные
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Ваш огород под атакой, а у вас в руках... сода и мыло? Да, и это сработает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.