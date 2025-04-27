Зелёный чай с лимоном — полезный миф, который разрушает напиток

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цитрусовая кислота быстро створаживает молоко прямо в желудке, превращая его в тяжёлую массу, которую потом сложно переварить. И это только начало!

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсины

Любимые макароны с сыром и томатами тоже не так безобидны: крахмал и кислота плохо сочетаются, вызывая вздутие и изжогу.

Удивительно, но факт: зелёный чай с лимоном — почти бесполезен

Хотя кажется, что это идеальный дуэт, лимон разрушает антиоксиданты в чае, обнуляя его полезные свойства.

Фрукты после мяса? Нет

Даже безобидные фрукты могут вызвать брожение, если съесть их сразу после плотного обеда. Лучше подождать хотя бы час.

И забудьте о воде во время еды

Вода разбавляет желудочный сок и мешает нормальному пищеварению. Лучшее решение — пить за 30 минут до еды или через час после.

Как сочетать продукты без вреда для себя

Белки лучше всего дружат с овощами.

Углеводы — с зеленью.

Дыня — абсолютная солистка! Её нельзя мешать ни с чем: иначе начнётся брожение.

И ещё одно табу: рыба и молоко

В некоторых культурах это считается опасным сочетанием — и не зря. Вместе они могут вызвать расстройство желудка или даже аллергическую реакцию.

Прислушивайтесь к сигналам тела: иногда оно подсказывает правильные решения лучше любой модной диеты.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).



