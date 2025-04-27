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Ботокс отдыхает: ледяной секрет из крыжовенного сока для вашей кожи

1:19
Здоровье

Каждый раз, когда варите варенье, выбрасываете эту ягоду? А зря! Крыжовник — настоящий супергерой для вашей кожи.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Женщина

Крыжовник: витаминный заряд и натуральный ботокс

Эта скромная ягода содержит больше витамина С, чем апельсины, и работает как природное омолаживающее средство. Всё просто:

  • разомните спелые плоды в кашицу,

  • добавьте ложку мёда,

  • нанесите маску на лицо на 20 минут.

Кислоты крыжовника мягко отшелушат ороговевшие клетки, а антиоксиданты запустят выработку коллагена, делая кожу более упругой.

Ещё один трюк с крыжовником

Заморозьте сок крыжовника в формочках для льда. Утреннее протирание кожи такими кубиками:

  • сузит поры,

  • осветлит пигментные пятна,

  • подарит свежий, отдохнувший вид.

Ешьте крыжовник утром — будет эффект изнутри

Самый мощный результат — если добавить горсть крыжовника к завтраку. Например, к творогу:

  • ягоды снижают воспаление в организме,

  • улучшают упругость кожи,

  • помогают разгладить мелкие морщинки всего за пару недель.

Боитесь кислого вкуса? Просто добавьте к ягодам немного корицы или мятных листьев — это сделает завтрак ароматным и приятным.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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