Ботокс отдыхает: ледяной секрет из крыжовенного сока для вашей кожи

Каждый раз, когда варите варенье, выбрасываете эту ягоду? А зря! Крыжовник — настоящий супергерой для вашей кожи.
Эта скромная ягода содержит больше витамина С, чем апельсины, и работает как природное омолаживающее средство. Всё просто:
разомните спелые плоды в кашицу,
добавьте ложку мёда,
нанесите маску на лицо на 20 минут.
Кислоты крыжовника мягко отшелушат ороговевшие клетки, а антиоксиданты запустят выработку коллагена, делая кожу более упругой.
Заморозьте сок крыжовника в формочках для льда. Утреннее протирание кожи такими кубиками:
сузит поры,
осветлит пигментные пятна,
подарит свежий, отдохнувший вид.
Самый мощный результат — если добавить горсть крыжовника к завтраку. Например, к творогу:
ягоды снижают воспаление в организме,
улучшают упругость кожи,
помогают разгладить мелкие морщинки всего за пару недель.
Боитесь кислого вкуса? Просто добавьте к ягодам немного корицы или мятных листьев — это сделает завтрак ароматным и приятным.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?