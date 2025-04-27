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Адаптация или стресс: как жара меняет нашу жизнь и сознание

2:44
Здоровье

Повышение глобальных температур оказывает всё более серьёзное влияние на психическое здоровье населения. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change. Одна из его авторов, доктор Жасмин Лю из Университета Аделаиды, подчёркивает необходимость не только осознания проблемы, но и принятия конкретных мер.

Летняя анимация на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Летняя анимация на курорте Роза Хутор

"Мы понимаем, что это проблема, и она будет только усугубляться, создавая серьёзную нагрузку на систему здравоохранения. Следующий шаг — разработка стратегий помощи людям в адаптации и смягчении последствий", — заявила доктор Лю.

Исследователь и врач Саймон Куилти из Австралийского национального университета в Канберре поделился своим опытом работы в Северной территории Австралии. По его словам, жара напрямую влияет на поведение людей:

"На индивидуальном уровне это может быть незаметно, но статистика показывает: в жаркую погоду увеличивается количество самоубийств, случаев домашнего насилия и других проявлений психосоциального стресса", — отметил Куилти.

Он также добавил, что постоянное повышение температуры тела способствует импульсивности и принятию плохих решений. Постоянное повышение температуры тела способствует импульсивности и принятию плохих решений. 

Доцент психологии Мельбурнского университета Ла Троб Глен Хоскинг заявил, что рост температур приводит к развитию климатической тревожности. Главной причиной этого явления является неопределённость:

"Тревожность по поводу климата связана прежде всего с неясностью будущего: как это на нас повлияет, что нас ждёт. Один из способов снизить тревожность — показать людям, что у властей есть план по управлению рисками и смягчению последствий", — пояснил Хоскинг.

Саймон Куилти обратил внимание на примеры из жизни. Так, в городе Алис-Спрингс власти, по его мнению, недостаточно активно используют возможности для защиты населения.

"Очевидно, что установка солнечных панелей на крышах домов помогла бы жителям. Алис-Спрингс известен использованием солнечной энергии, но на социальное жильё панели не устанавливаются", — отметил он.

Тем, кто пользуется кондиционерами, Куилти советует избегать чрезмерного охлаждения:

"Сильное охлаждение помещений мешает телу адаптироваться к жаре. Лучше поддерживать комфортную температуру около 25-26 градусов и одеваться по погоде — это снизит стресс при выходе на улицу", — подчеркнул врач.

Уточнения

 
Австрали́йский национа́льный университе́т (англ. The Australian National University, ANU) — государственный университет, расположенный в Канберре (Австралия).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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