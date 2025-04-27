Коронавирус и иммунная память: что происходит с организмом после болезни

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные проанализировали данные более 800 тысяч пациентов и пришли к выводу: переболевшие COVID-19 в течение года после болезни на 20–50% чаще сталкиваются с другими инфекциями.

Фото: Mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ковидный госпиталь

Как показало исследование, в течение 12 месяцев после коронавирусной инфекции увеличивается риск бактериальных, лёгочных, респираторных и грибковых заболеваний. Причём даже лёгкая форма COVID-19 способна ослабить иммунную защиту организма, снижая его способность противостоять внешним угрозам.

Причины такого явления пока до конца не ясны. Гипотеза о том, что увеличение числа инфекций связано со снижением контактов с вирусами из-за изоляции в пандемийный период, не подтвердилась: участники контрольной группы находились в аналогичных условиях, но болели реже. Учёные выдвинули предположение, что коронавирус нарушает целостность слизистых оболочек, создавая благоприятные условия для проникновения патогенов. Также обсуждается гипотеза о возможном воздействии вируса на структуру иммунной памяти. Однако оба механизма требуют дальнейшего изучения.

Медики подчёркивают важность тщательного наблюдения за здоровьем после перенесённого COVID-19. Укрепление иммунной системы и внимательное отношение даже к лёгким симптомам помогают снизить риск осложнений. Специалисты напоминают: даже лёгкая форма коронавируса может повлечь за собой долгосрочные последствия для организма.

Уточнения

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

