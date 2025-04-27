Орехи, которые могут навредить: когда суперфуд становится опасным

Орехи давно признаны важной частью здорового рациона. Они помогают контролировать уровень сахара в крови, снижают холестерин и укрепляют сердце. Но даже среди полезных продуктов скрываются риски, особенно если употреблять их без меры.
Бразильские орехи богаты селеном — минералом, который:
Поддерживает иммунитет,
Защищает клетки от окислительного стресса,
Улучшает работу щитовидной железы.
Кроме того, орехи содержат магний, фосфор, цинк, витамины группы B и Е, клетчатку и полезные жиры. Они помогают снизить холестерин и защищают сосуды.
Переизбыток селена может быть опасен. Превышение допустимой суточной нормы (55 мкг для взрослых) способно привести к селенозу — состоянию, вызывающему:
Выпадение волос,
Ломкость ногтей,
Тошноту, усталость и раздражительность,
Проблемы с кожей и дёснами.
В тяжёлых случаях возможны сердечно-сосудистые осложнения и поражение почек.
Некоторые исследования показывают: чрезмерное употребление селена связано с повышенным риском рака простаты и развитием диабета 2 типа. Поэтому даже суперфуды требуют умеренности.
Ограничьте порцию до 1-2 орехов в день, чтобы избежать передозировки,
Добавляйте орехи в смузи, йогурты или салаты,
Сочетайте их с продуктами, богатыми витамином Е (например, шпинатом и авокадо).
Бразильские орехи действительно полезны, но только в небольшом количестве. Главное правило — баланс и осознанное отношение к своему рациону.
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