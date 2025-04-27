Орехи, которые могут навредить: когда суперфуд становится опасным

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орехи давно признаны важной частью здорового рациона. Они помогают контролировать уровень сахара в крови, снижают холестерин и укрепляют сердце. Но даже среди полезных продуктов скрываются риски, особенно если употреблять их без меры.

Фото: commons.wikimedia.org by Quadell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ бразильский орех

Бразильские орехи: польза и опасность

Бразильские орехи богаты селеном — минералом, который:

Поддерживает иммунитет,

Защищает клетки от окислительного стресса,

Улучшает работу щитовидной железы.

Кроме того, орехи содержат магний, фосфор, цинк, витамины группы B и Е, клетчатку и полезные жиры. Они помогают снизить холестерин и защищают сосуды.

Но в чём подвох?

Переизбыток селена может быть опасен. Превышение допустимой суточной нормы (55 мкг для взрослых) способно привести к селенозу — состоянию, вызывающему:

Выпадение волос,

Ломкость ногтей,

Тошноту, усталость и раздражительность,

Проблемы с кожей и дёснами.

В тяжёлых случаях возможны сердечно-сосудистые осложнения и поражение почек.

Может ли переизбыток селена вызвать рак?

Некоторые исследования показывают: чрезмерное употребление селена связано с повышенным риском рака простаты и развитием диабета 2 типа. Поэтому даже суперфуды требуют умеренности.

Как безопасно употреблять бразильские орехи

Ограничьте порцию до 1-2 орехов в день, чтобы избежать передозировки,

Добавляйте орехи в смузи, йогурты или салаты,

Сочетайте их с продуктами, богатыми витамином Е (например, шпинатом и авокадо).

Бразильские орехи действительно полезны, но только в небольшом количестве. Главное правило — баланс и осознанное отношение к своему рациону.

Уточнения

Бертоле́тия или бертоле́ция (лат. Bertholletia) — монотипный род южноамериканских растений семейства Лецитисовые.

