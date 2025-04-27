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Кофе против витамина D: как любимый напиток влияет на ваше здоровье

1:48
Здоровье

Ароматный кофе — неотъемлемая часть жизни миллионов людей по всему миру. Однако мало кто задумывается, как любимый напиток влияет на усвоение витаминов, особенно витамина D, жизненно важного для костей, иммунитета и обмена веществ.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе

Как кофе влияет на витамин D

Исследования показывают, что высокое потребление кофеина может снижать активность рецепторов витамина D, ограничивая его усвоение организмом. В результате регулярное злоупотребление кофе может косвенно повышать риск дефицита этого важного элемента.

Эффект может различаться: у одних людей уровень витамина D остаётся стабильным, у других — снижается. Особенно внимательными стоит быть пожилым людям и тем, кто редко бывает на солнце.

Почему важен баланс

Проблема заключается не только в кофе. Несбалансированная диета, бедная витаминами и минералами, усугубляет риск дефицита. Люди, злоупотребляющие кофе, часто одновременно испытывают нехватку других питательных веществ.

Кроме того, избыток кофеина может вызывать бессонницу, тревожность и повышение давления, что дополнительно ослабляет организм.

Как сохранить уровень витамина D

  • Регулярно включайте в рацион рыбу (лосось, скумбрия, тунец), яичные желтки и обогащённые продукты.

  • Проводите на солнце 15-30 минут в день с защитой кожи от ожогов.

  • При необходимости проконсультируйтесь с врачом и сделайте анализ крови на витамин D.

Важно помнить: можно наслаждаться кофе, но умеренно — и при этом поддерживать здоровье с помощью правильного питания и образа жизни.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Ниязов Аслан
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Кофе против витамина D: как любимый напиток влияет на ваше здоровье
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