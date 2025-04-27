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Как защититься от клещей без капли химии: секрет в обычной траве

1:39
Здоровье

Весенние прогулки по лесам и лугам полны радости — но и опасностей. Клещи активны именно в это время года, а их укусы могут быть серьёзной угрозой здоровью. Как защититься, если под рукой нет специальных средств? Ответ подскажет сама природа.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Krisp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клещ

Натуральная защита: что взять с собой на прогулку

Обыкновенная чёрная бузина — растение с ярко-жёлтыми цветами и зелёными стеблями — способно отпугнуть не только клещей, но и комаров. Её можно легко найти вдоль дорог, на опушках леса или в полях. Чтобы обезопасить себя, достаточно сорвать несколько стеблей и положить их в карман.

Важно! Бузина содержит туйон — вещество, которое может быть опасным, особенно для беременных женщин. Поэтому пользоваться растением стоит с осторожностью.

Другие природные репелленты

Если бузины под рукой нет, можно использовать другие растения, обладающие отпугивающим эффектом:

  • Лимонная трава,

  • Сушёная шалфей,

  • Лаванда,

  • Тимьян,

  • Гвоздика.

Эти травы можно носить в карманах или использовать их эфирные масла, распыляя их на одежду и обувь перед выходом на природу.

Дополнительная защита: садовая трава

Не только приятная глазу, но и эффективная в борьбе с клещами — садовая трава. Благодаря содержанию эфирных масел, таких как тимол и цитраль, она надёжно отпугивает насекомых. В садах её можно высаживать рядом с лавандой, мятой или кошачьей мятой, усиливая естественную защиту участка.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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