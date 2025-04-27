Как защититься от клещей без капли химии: секрет в обычной траве

Весенние прогулки по лесам и лугам полны радости — но и опасностей. Клещи активны именно в это время года, а их укусы могут быть серьёзной угрозой здоровью. Как защититься, если под рукой нет специальных средств? Ответ подскажет сама природа.
Обыкновенная чёрная бузина — растение с ярко-жёлтыми цветами и зелёными стеблями — способно отпугнуть не только клещей, но и комаров. Её можно легко найти вдоль дорог, на опушках леса или в полях. Чтобы обезопасить себя, достаточно сорвать несколько стеблей и положить их в карман.
Важно! Бузина содержит туйон — вещество, которое может быть опасным, особенно для беременных женщин. Поэтому пользоваться растением стоит с осторожностью.
Если бузины под рукой нет, можно использовать другие растения, обладающие отпугивающим эффектом:
Лимонная трава,
Сушёная шалфей,
Лаванда,
Тимьян,
Гвоздика.
Эти травы можно носить в карманах или использовать их эфирные масла, распыляя их на одежду и обувь перед выходом на природу.
Не только приятная глазу, но и эффективная в борьбе с клещами — садовая трава. Благодаря содержанию эфирных масел, таких как тимол и цитраль, она надёжно отпугивает насекомых. В садах её можно высаживать рядом с лавандой, мятой или кошачьей мятой, усиливая естественную защиту участка.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.