Углеводы без страха: продукты, которые кормят мышцы и дают энергию

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи напоминают: углеводы — не враги фигуры, а важнейший источник энергии для мозга, нервной системы и мышц. Наш мозг ежедневно использует от 110 до 145 граммов углеводов для нормальной работы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Что происходит при дефиците углеводов

Если не получать достаточное количество углеводов, организм начинает расходовать мышечную ткань для получения энергии. Это приводит к потере мышечной массы и ухудшению общего самочувствия. Поэтому отказ от углеводов может навредить даже тем, кто стремится к похудению или поддержанию формы.

Какие углеводы выбирать

Лучший выбор — сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки и, желательно, белка. Они:

Способствуют длительному насыщению,

Поддерживают стабильный уровень сахара в крови,

Поддерживают здоровье кишечника.

Простые углеводы быстро усваиваются, вызывая скачки сахара, тогда как клетчатка в сложных углеводах замедляет этот процесс.

Углеводы, богатые белком

Некоторые углеводы содержат приличное количество белка, что делает их особенно ценными для спортсменов и людей, придерживающихся растительного рациона.

Лучшие варианты:

Греческий йогурт: до 20 г белка на чашку при 8 г углеводов,

Творог: аналогичный баланс белка и углеводов,

Чечевица: 12 г белка и 23 г углеводов на полчашки,

Нут: 7 г белка и 20 г углеводов на полчашки,

Фасоль: чёрная фасоль выделяется на фоне других высоким содержанием белка и антиоксидантов,

Киноа: 8 г белка и 5 г клетчатки на чашку,

Чиа-семена: 6 г белка и 10 г клетчатки на 2 столовые ложки,

Тыквенные семечки: 8 г белка на унцию,

Эдамаме: 19 г белка на чашку,

Зелёный горошек: 9 г белка и 9 г клетчатки на чашку,

Картофель и батат: 2-3 г белка на штуку — отличная база для насыщенных белком блюд.

Идеальные сочетания

Сочетание углеводов и белка не только даёт организму энергию, но и усиливает синтез мышечного белка, что особенно важно для поддержания мышечной массы с возрастом.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

