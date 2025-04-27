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Углеводы без страха: продукты, которые кормят мышцы и дают энергию

2:24
Здоровье

Диетологи напоминают: углеводы — не враги фигуры, а важнейший источник энергии для мозга, нервной системы и мышц. Наш мозг ежедневно использует от 110 до 145 граммов углеводов для нормальной работы.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Что происходит при дефиците углеводов

Если не получать достаточное количество углеводов, организм начинает расходовать мышечную ткань для получения энергии. Это приводит к потере мышечной массы и ухудшению общего самочувствия. Поэтому отказ от углеводов может навредить даже тем, кто стремится к похудению или поддержанию формы.

Какие углеводы выбирать

Лучший выбор — сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки и, желательно, белка. Они:

  • Способствуют длительному насыщению,

  • Поддерживают стабильный уровень сахара в крови,

  • Поддерживают здоровье кишечника.

Простые углеводы быстро усваиваются, вызывая скачки сахара, тогда как клетчатка в сложных углеводах замедляет этот процесс.

Углеводы, богатые белком

Некоторые углеводы содержат приличное количество белка, что делает их особенно ценными для спортсменов и людей, придерживающихся растительного рациона.

Лучшие варианты:

  • Греческий йогурт: до 20 г белка на чашку при 8 г углеводов,

  • Творог: аналогичный баланс белка и углеводов,

  • Чечевица: 12 г белка и 23 г углеводов на полчашки,

  • Нут: 7 г белка и 20 г углеводов на полчашки,

  • Фасоль: чёрная фасоль выделяется на фоне других высоким содержанием белка и антиоксидантов,

  • Киноа: 8 г белка и 5 г клетчатки на чашку,

  • Чиа-семена: 6 г белка и 10 г клетчатки на 2 столовые ложки,

  • Тыквенные семечки: 8 г белка на унцию,

  • Эдамаме: 19 г белка на чашку,

  • Зелёный горошек: 9 г белка и 9 г клетчатки на чашку,

  • Картофель и батат: 2-3 г белка на штуку — отличная база для насыщенных белком блюд.

Идеальные сочетания

Сочетание углеводов и белка не только даёт организму энергию, но и усиливает синтез мышечного белка, что особенно важно для поддержания мышечной массы с возрастом.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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