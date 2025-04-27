Углеводы без страха: продукты, которые кормят мышцы и дают энергию

Диетологи напоминают: углеводы — не враги фигуры, а важнейший источник энергии для мозга, нервной системы и мышц. Наш мозг ежедневно использует от 110 до 145 граммов углеводов для нормальной работы.
Если не получать достаточное количество углеводов, организм начинает расходовать мышечную ткань для получения энергии. Это приводит к потере мышечной массы и ухудшению общего самочувствия. Поэтому отказ от углеводов может навредить даже тем, кто стремится к похудению или поддержанию формы.
Лучший выбор — сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки и, желательно, белка. Они:
Способствуют длительному насыщению,
Поддерживают стабильный уровень сахара в крови,
Поддерживают здоровье кишечника.
Простые углеводы быстро усваиваются, вызывая скачки сахара, тогда как клетчатка в сложных углеводах замедляет этот процесс.
Некоторые углеводы содержат приличное количество белка, что делает их особенно ценными для спортсменов и людей, придерживающихся растительного рациона.
Греческий йогурт: до 20 г белка на чашку при 8 г углеводов,
Творог: аналогичный баланс белка и углеводов,
Чечевица: 12 г белка и 23 г углеводов на полчашки,
Нут: 7 г белка и 20 г углеводов на полчашки,
Фасоль: чёрная фасоль выделяется на фоне других высоким содержанием белка и антиоксидантов,
Киноа: 8 г белка и 5 г клетчатки на чашку,
Чиа-семена: 6 г белка и 10 г клетчатки на 2 столовые ложки,
Тыквенные семечки: 8 г белка на унцию,
Эдамаме: 19 г белка на чашку,
Зелёный горошек: 9 г белка и 9 г клетчатки на чашку,
Картофель и батат: 2-3 г белка на штуку — отличная база для насыщенных белком блюд.
Сочетание углеводов и белка не только даёт организму энергию, но и усиливает синтез мышечного белка, что особенно важно для поддержания мышечной массы с возрастом.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.