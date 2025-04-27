Почки не прощают ошибок: как уберечь их, пока не стало поздно

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки ежедневно выполняют огромный объём работы, но редко получают должное внимание. Их незаметное ухудшение связано с современным образом жизни: неправильным питанием, избытком белка, курением, гиподинамией. Диетолог Вера Хари-Фаричне из Канизшайского госпиталя напоминает, как важно заботиться о здоровье почек до того, как появятся серьёзные проблемы.

Фото: https://www.freepik.com Камни в почках

Почему почки так важны

Почки фильтруют около 180 литров крови в день, выводят токсины, регулируют водно-солевой баланс, артериальное давление и даже участвуют в обмене веществ костной ткани. Пока органы работают без сбоев, их роль часто недооценивают. Но хроническое поражение почек развивается незаметно, иногда годами.

Как белок влияет на почки

Высокое потребление белка само по себе не вредит здоровым почкам. Но большинство людей сегодня имеют скрытые факторы риска:

Лишний вес,

Инсулинорезистентность,

Диабет,

Гипертония,

Курение,

Низкая физическая активность.

В сочетании с белковыми добавками и неправильным питанием это ускоряет разрушение почек.

Главные факторы риска

Диабет,

Повышенное давление,

Ожирение,

Курение,

Избыточное потребление соли,

Недостаток жидкости.

Как предотвратить образование камней

Важнейшие меры профилактики:

Пить 2-2,5 литра воды в день,

Отдавать предпочтение растительным белкам (бобовые, орехи, злаки),

Ограничивать красное мясо, полуфабрикаты, консервированные продукты, колбасы и растворимые супы.

Даже 1-2 дня без мяса в неделю снижают нагрузку на почки.

Что ещё важно знать

Отказ от курения существенно снижает риск хронических болезней почек,

Ограничение приёма анальгетиков без медицинских показаний,

Ежегодные проверки крови и мочи помогают вовремя выявить проблемы.

Почки не предупреждают о болезни болью — поэтому важно беречь их заранее, а не тогда, когда уже поздно что-то менять.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

