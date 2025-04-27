Высокий холестерин — не всегда приговор: что показало новое исследование

Традиционные представления о вреде высокого уровня холестерина оказались под вопросом. Новое исследование, проведённое в Институте Лундквиста при медицинском центре Гарбор-УКЛА совместно с учёными из нескольких организаций, показало: у метаболически здоровых людей, соблюдающих кетогенную диету, повышение холестерина не обязательно ведёт к развитию атеросклероза.
В течение года наблюдали 100 взрослых, которые в среднем пять лет придерживались низкоуглеводной кетодиеты и имели высокий уровень LDL-холестерина и ApoB. Несмотря на это, у них не обнаружили признаков прогрессирования коронарной болезни сердца. Это поставило под сомнение догму, что высокий холестерин сам по себе обязательно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование показало, что основным предиктором прогрессирования бляшек был начальный уровень их накопления, а не уровень холестерина в крови.
Участниками исследования стали люди с уникальным профилем здоровья — так называемые Lean Mass Hyper-Responders (LMHR):
Высокий уровень LDL и ApoB,
Низкий уровень триглицеридов,
Высокий уровень HDL,
Низкое артериальное давление,
Низкий индекс массы тела,
Отсутствие признаков инсулинорезистентности.
Результаты поднимают важный вопрос: возможно, для оценки сердечно-сосудистого риска стоит применять более персонализированный подход, а не ориентироваться только на стандартные показатели холестерина. Авторы предлагают включать методы визуализации сердца для более точной диагностики.
Кетогенные и низкоуглеводные диеты становятся всё более популярными благодаря их положительному влиянию на хронические болезни, включая диабет и воспалительные заболевания. Однако ранее их применение ограничивалось опасениями по поводу повышения уровня холестерина. Новые данные дают основания пересмотреть эти страхи.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.