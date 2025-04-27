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Высокий холестерин — не всегда приговор: что показало новое исследование

2:13
Здоровье

Традиционные представления о вреде высокого уровня холестерина оказались под вопросом. Новое исследование, проведённое в Институте Лундквиста при медицинском центре Гарбор-УКЛА совместно с учёными из нескольких организаций, показало: у метаболически здоровых людей, соблюдающих кетогенную диету, повышение холестерина не обязательно ведёт к развитию атеросклероза.

Сердце и бумажные человечки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердце и бумажные человечки

Что выяснили учёные

В течение года наблюдали 100 взрослых, которые в среднем пять лет придерживались низкоуглеводной кетодиеты и имели высокий уровень LDL-холестерина и ApoB. Несмотря на это, у них не обнаружили признаков прогрессирования коронарной болезни сердца. Это поставило под сомнение догму, что высокий холестерин сам по себе обязательно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что основным предиктором прогрессирования бляшек был начальный уровень их накопления, а не уровень холестерина в крови.

Кто такие Lean Mass Hyper-Responders

Участниками исследования стали люди с уникальным профилем здоровья — так называемые Lean Mass Hyper-Responders (LMHR):

  • Высокий уровень LDL и ApoB,

  • Низкий уровень триглицеридов,

  • Высокий уровень HDL,

  • Низкое артериальное давление,

  • Низкий индекс массы тела,

  • Отсутствие признаков инсулинорезистентности.

Что это меняет в медицине

Результаты поднимают важный вопрос: возможно, для оценки сердечно-сосудистого риска стоит применять более персонализированный подход, а не ориентироваться только на стандартные показатели холестерина. Авторы предлагают включать методы визуализации сердца для более точной диагностики.

Почему это важно

Кетогенные и низкоуглеводные диеты становятся всё более популярными благодаря их положительному влиянию на хронические болезни, включая диабет и воспалительные заболевания. Однако ранее их применение ограничивалось опасениями по поводу повышения уровня холестерина. Новые данные дают основания пересмотреть эти страхи.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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