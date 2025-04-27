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Тихий убийца в крови: как одна привычка спасает сердце и снижает холестерин

2:00
Здоровье

Высокий уровень холестерина называют "тихим убийцей", ведь зачастую он долгое время не проявляет симптомов, а первые тревожные сигналы — это инфаркт или инсульт. Однако даже небольшие изменения в образе жизни способны значительно повлиять на состояние сосудов.

Кровеносный сосуд
Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кровеносный сосуд

Почему физическая активность так важна

По данным исследования, опубликованного в Heart and Circulatory Physiology, регулярные физические нагрузки снижают уровень "плохого" холестерина (не-HDL) и повышают уровень "хорошего" (HDL).
Как это работает:

  • Тело активнее направляет вредный холестерин в печень для дальнейшего выведения,

  • Мышцы начинают использовать насыщенные жиры для получения энергии, снижая их концентрацию в крови,

  • Сердечная мышца становится эффективнее в расщеплении липидов.

Все эти процессы уменьшают риск образования атеросклеротических бляшек и, как следствие, защищают от инфарктов и инсультов.

Сколько нужно двигаться

Эксперты NHS рекомендуют уделять физической активности минимум 150 минут в неделю. Любая нагрузка, даже лёгкая, положительно влияет на уровень холестерина и общее состояние здоровья.

Роль питания в борьбе с холестерином

Для снижения холестерина важно:

  • Увеличить потребление жирной рыбы (скумбрия, лосось), оливкового и рапсового масла, цельнозерновых продуктов, орехов, семян, фруктов и овощей,

  • Сократить количество жирного мяса, сливочного масла, твёрдых сыров, выпечки и продуктов с пальмовым или кокосовым маслом.

Важные открытия о времени приёма пищи

Учёные также исследуют, влияет ли время приёма пищи на уровень холестерина. Пока однозначных выводов нет, но одно известно точно: регулярная физическая активность в любом случае оказывает мощный положительный эффект.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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