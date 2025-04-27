Тихий убийца в крови: как одна привычка спасает сердце и снижает холестерин

Высокий уровень холестерина называют "тихим убийцей", ведь зачастую он долгое время не проявляет симптомов, а первые тревожные сигналы — это инфаркт или инсульт. Однако даже небольшие изменения в образе жизни способны значительно повлиять на состояние сосудов.
По данным исследования, опубликованного в Heart and Circulatory Physiology, регулярные физические нагрузки снижают уровень "плохого" холестерина (не-HDL) и повышают уровень "хорошего" (HDL).
Как это работает:
Тело активнее направляет вредный холестерин в печень для дальнейшего выведения,
Мышцы начинают использовать насыщенные жиры для получения энергии, снижая их концентрацию в крови,
Сердечная мышца становится эффективнее в расщеплении липидов.
Все эти процессы уменьшают риск образования атеросклеротических бляшек и, как следствие, защищают от инфарктов и инсультов.
Эксперты NHS рекомендуют уделять физической активности минимум 150 минут в неделю. Любая нагрузка, даже лёгкая, положительно влияет на уровень холестерина и общее состояние здоровья.
Для снижения холестерина важно:
Увеличить потребление жирной рыбы (скумбрия, лосось), оливкового и рапсового масла, цельнозерновых продуктов, орехов, семян, фруктов и овощей,
Сократить количество жирного мяса, сливочного масла, твёрдых сыров, выпечки и продуктов с пальмовым или кокосовым маслом.
Учёные также исследуют, влияет ли время приёма пищи на уровень холестерина. Пока однозначных выводов нет, но одно известно точно: регулярная физическая активность в любом случае оказывает мощный положительный эффект.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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