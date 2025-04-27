Напиток, который очистит печень и зарядит энергией: простой рецепт для жарких дней

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень — главный орган детоксикации, от её состояния зависит общее самочувствие. Чтобы поддерживать её здоровье, можно не только пересмотреть рацион, но и приготовить простой и полезный напиток, который подарит лёгкость, улучшит иммунитет и освежит в жаркие дни.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чай

Почему стоит заботиться о печени

Печень фильтрует токсины из крови, и при нарушении её работы организм быстро даёт сбои:

Появляется хроническая усталость,

Усиливается потливость,

Могут начаться проблемы с пищеварением и свёртываемостью крови,

Возникают боли в области печени,

Снижается иммунитет.

Для поддержания здоровья печени важно:

Ограничить алкоголь,

Питаться сбалансированно, добавляя в рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты,

Избегать хронического стресса,

Следить за приёмом медикаментов.

Продукты для защиты печени

Особую пользу приносят противовоспалительные продукты:

Брокколи и цветная капуста активируют процессы детоксикации,

Спирулина и хлорелла очищают кровь,

Куркума борется с токсинами благодаря куркумину,

Имбирь помогает в лечении жировой болезни печени,

Кориандр, петрушка и одуванчик стимулируют очищение.

Освежающий напиток для поддержки печени

Для приготовления понадобятся:

Половина свежего огурца, нарезанного тонкими ломтиками,

Один лимон или его сок,

3-4 см очищенного корня имбиря,

6-8 листьев свежей мяты,

Щепотка куркумы,

Литр холодной воды или охлаждённого настоя ромашки/мяты.

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты в большом кувшине, залейте водой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей можно добавить лёд.

Этот напиток помогает:

Активировать ферменты печени (лимон),

Уменьшить воспаление (имбирь),

Ускорить выведение токсинов (огурец),

Улучшить пищеварение жиров (мята),

Защитить клетки печени от повреждений (куркума).

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант "зашлако́ванность") — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

