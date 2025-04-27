Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муравьи как нежданные гости: почему они приходят и как их выгнать
За стенами крепости: легенды и тайны Карфагена Сицилии
Пушистый характер: три породы кошек, которые играют по своим правилам
Литой диск облез: стоит ли хвататься за баллончик или ехать в сервис
Замуж больше никогда: Полина Гагарина озвучила своё окончательное решение
Как не стать виновником аварии, даже если ехал правильно
Секрет бабушки: варю картофель только так – и он покоряет всех
Названы три греха молодости, за которые организм предъявит счёт уже к 36 годам
Контуринг автозагаром: новый способ подчеркнуть черты лица без макияжа

Напиток, который очистит печень и зарядит энергией: простой рецепт для жарких дней

2:06
Здоровье

Печень — главный орган детоксикации, от её состояния зависит общее самочувствие. Чтобы поддерживать её здоровье, можно не только пересмотреть рацион, но и приготовить простой и полезный напиток, который подарит лёгкость, улучшит иммунитет и освежит в жаркие дни.

чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
чай

Почему стоит заботиться о печени

Печень фильтрует токсины из крови, и при нарушении её работы организм быстро даёт сбои:

  • Появляется хроническая усталость,

  • Усиливается потливость,

  • Могут начаться проблемы с пищеварением и свёртываемостью крови,

  • Возникают боли в области печени,

  • Снижается иммунитет.

Для поддержания здоровья печени важно:

  • Ограничить алкоголь,

  • Питаться сбалансированно, добавляя в рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты,

  • Избегать хронического стресса,

  • Следить за приёмом медикаментов.

Продукты для защиты печени

Особую пользу приносят противовоспалительные продукты:

  • Брокколи и цветная капуста активируют процессы детоксикации,

  • Спирулина и хлорелла очищают кровь,

  • Куркума борется с токсинами благодаря куркумину,

  • Имбирь помогает в лечении жировой болезни печени,

  • Кориандр, петрушка и одуванчик стимулируют очищение.

Освежающий напиток для поддержки печени

Для приготовления понадобятся:

  • Половина свежего огурца, нарезанного тонкими ломтиками,

  • Один лимон или его сок,

  • 3-4 см очищенного корня имбиря,

  • 6-8 листьев свежей мяты,

  • Щепотка куркумы,

  • Литр холодной воды или охлаждённого настоя ромашки/мяты.

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты в большом кувшине, залейте водой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей можно добавить лёд.

Этот напиток помогает:

  • Активировать ферменты печени (лимон),

  • Уменьшить воспаление (имбирь),

  • Ускорить выведение токсинов (огурец),

  • Улучшить пищеварение жиров (мята),

  • Защитить клетки печени от повреждений (куркума).

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант "зашлако́ванность") — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Сейчас читают
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Еда и рецепты
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке Аудио 
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков
Советы
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Секрет бабушки: варю картофель только так – и он покоряет всех
Названы три греха молодости, за которые организм предъявит счёт уже к 36 годам
Контуринг автозагаром: новый способ подчеркнуть черты лица без макияжа
Ростелеком распрощался с 261 350 акциями: что стоит за этой продажей
Природа всегда на шаг ближе: что происходит с нашим ДНК
Вода не идёт в бачок унитаза? Вот как быстро решить проблему
Насладитесь уединением в скрытых уголках ущелья Тарн, о которых не знают туристы
Профилактика: как предотвратить появление чистотела в саду
Ограниченная площадь и кошачий характер: что превращает квартиру в рай или ад
Рука на гриле: комик Пит Дэвидсон раскрыл шокирующую правду об удалении своих 200 татуировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.