Мигрень — не каприз: почему это заболевание разрушает жизни миллионов

Эксперты сравнивают боль при мигрени с ощущениями при переломе или родах. Однако даже сегодня многие, особенно женщины, сталкиваются с непониманием и пренебрежением к своему состоянию. Фразы вроде "Прими таблетку и иди работать" только усиливают страдания тех, кто и так едва выдерживает боль.
Мигрень — это не обычная головная боль. Она настолько сильная, что полностью выводит человека из строя:
Невозможно работать,
Невозможно заботиться о семье,
Даже простые действия становятся невыносимыми.
В отличие от обычной напряжённой боли, которая снимается отдыхом или лёгким анальгетиком, мигрень требует серьёзного лечения.
Люди с мигренью часто сталкиваются с насмешками и недоверием. Из-за этого многие начинают занижать серьёзность своего состояния, боясь быть непонятыми. Болезнь остаётся невидимой: страдания происходят за закрытыми дверями, где окружающие их не видят.
Мигрень не только физически изматывает, но и разрушает психику:
Частые приступы лишают радости жизни,
Люди чувствуют одиночество и изоляцию,
В тяжёлых случаях возникают мысли о самоубийстве.
Приступы и их последствия затягиваются на несколько дней, поглощая человека целиком.
Может быть, отношение к мигрени изменилось бы, если бы ей чаще страдали мужчины? Многие пациенты сталкиваются с "медицинским газлайтингом" — недоверием со стороны врачей, что приводит к годам безуспешного поиска помощи.
Мигрень — это тяжёлое заболевание, требующее понимания и поддержки. Важно менять общественное восприятие болезни, чтобы страдающие могли получить помощь, а не стыдиться своего состояния.
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.