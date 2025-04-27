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Мигрень — не каприз: почему это заболевание разрушает жизни миллионов

2:03
Здоровье

Эксперты сравнивают боль при мигрени с ощущениями при переломе или родах. Однако даже сегодня многие, особенно женщины, сталкиваются с непониманием и пренебрежением к своему состоянию. Фразы вроде "Прими таблетку и иди работать" только усиливают страдания тех, кто и так едва выдерживает боль.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Когда мигрень — это не просто головная боль

Мигрень — это не обычная головная боль. Она настолько сильная, что полностью выводит человека из строя:

  • Невозможно работать,

  • Невозможно заботиться о семье,

  • Даже простые действия становятся невыносимыми.

В отличие от обычной напряжённой боли, которая снимается отдыхом или лёгким анальгетиком, мигрень требует серьёзного лечения.

Невидимая болезнь и внутреннее чувство вины

Люди с мигренью часто сталкиваются с насмешками и недоверием. Из-за этого многие начинают занижать серьёзность своего состояния, боясь быть непонятыми. Болезнь остаётся невидимой: страдания происходят за закрытыми дверями, где окружающие их не видят.

Последствия для психики

Мигрень не только физически изматывает, но и разрушает психику:

  • Частые приступы лишают радости жизни,

  • Люди чувствуют одиночество и изоляцию,

  • В тяжёлых случаях возникают мысли о самоубийстве.

Приступы и их последствия затягиваются на несколько дней, поглощая человека целиком.

Почему мигрень всё ещё недооценивают

Может быть, отношение к мигрени изменилось бы, если бы ей чаще страдали мужчины? Многие пациенты сталкиваются с "медицинским газлайтингом" — недоверием со стороны врачей, что приводит к годам безуспешного поиска помощи.

Как объяснить окружающим, что мигрень — это не каприз

Мигрень — это тяжёлое заболевание, требующее понимания и поддержки. Важно менять общественное восприятие болезни, чтобы страдающие могли получить помощь, а не стыдиться своего состояния.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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