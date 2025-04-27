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Витамин D для детей: ошибки, которые могут стоить здоровья

2:47
Здоровье

Тема витамина D сегодня привлекает внимание как врачей, так и родителей. Этот витамин играет ключевую роль не только в профилактике рахита, но и в поддержании иммунной функции, нормального роста, работы нервно-мышечной системы и обмена глюкозы. Витамин D взаимодействует с множеством тканей организма, а его преобразование происходит в печени и почках.

Дети
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети

Кто находится в группе риска по дефициту витамина D

Особое внимание следует уделить детям с повышенным риском гиповитаминоза:

  • Младенцы на естественном вскармливании без дополнительного приёма витамина D,

  • Дети с тёмной кожей, поскольку меланин снижает синтез витамина под действием ультрафиолета,

  • Пациенты с нарушением всасывания жиров (муковисцидоз, целиакия, болезни печени),

  • Дети, соблюдающие строгие диеты с ограничением источников витамина D,

  • При индексе массы тела выше 30,

  • После хирургических вмешательств на тонком кишечнике.

Как витамин D поступает в организм

Существует две формы витамина D: D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). Они усваиваются в тонкой кишке, а синтезируются в коже под воздействием солнечных лучей длиной волны 290-320 нм. Следует помнить: использование солнцезащитных кремов блокирует этот процесс.

Добавки витамина D содержат как D2, так и D3. Оба варианта эффективны для профилактики дефицита витамина и рахита.

Метаболизм витамина D в организме

После поступления в организм витамин D проходит две стадии превращения:

  1. В печени образуется кальцидиол (25(OH)D),

  2. В почках формируется активная форма — кальцитриол (1,25(OH)₂D).

Для оценки статуса витамина D в организме измеряют уровень 25(OH)D в крови.

Натуральные источники витамина D

Больше всего витамина D содержат:

  • Тресковый жир,

  • Радужная форель,

  • Лосось,

  • Грибы,

  • Обогащённое молоко и растительные напитки,

  • Обогащённые злаковые продукты,

  • В меньших количествах — яйца, говяжья печень, тунец, сыры.

Чем опасен избыток витамина D

Передозировка витамина D может привести к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови, сопровождаемому:

  • Тошнотой,

  • Рвотой,

  • Слабостью,

  • Потерей аппетита,

  • Обезвоживанием,

  • Образованием камней в почках.

В тяжёлых случаях может развиться почечная недостаточность, кальцификация тканей и нарушение работы сердца.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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