Витамин D для детей: ошибки, которые могут стоить здоровья

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тема витамина D сегодня привлекает внимание как врачей, так и родителей. Этот витамин играет ключевую роль не только в профилактике рахита, но и в поддержании иммунной функции, нормального роста, работы нервно-мышечной системы и обмена глюкозы. Витамин D взаимодействует с множеством тканей организма, а его преобразование происходит в печени и почках.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети

Кто находится в группе риска по дефициту витамина D

Особое внимание следует уделить детям с повышенным риском гиповитаминоза:

Младенцы на естественном вскармливании без дополнительного приёма витамина D,

Дети с тёмной кожей, поскольку меланин снижает синтез витамина под действием ультрафиолета,

Пациенты с нарушением всасывания жиров (муковисцидоз, целиакия, болезни печени),

Дети, соблюдающие строгие диеты с ограничением источников витамина D,

При индексе массы тела выше 30,

После хирургических вмешательств на тонком кишечнике.

Как витамин D поступает в организм

Существует две формы витамина D: D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). Они усваиваются в тонкой кишке, а синтезируются в коже под воздействием солнечных лучей длиной волны 290-320 нм. Следует помнить: использование солнцезащитных кремов блокирует этот процесс.

Добавки витамина D содержат как D2, так и D3. Оба варианта эффективны для профилактики дефицита витамина и рахита.

Метаболизм витамина D в организме

После поступления в организм витамин D проходит две стадии превращения:

В печени образуется кальцидиол (25(OH)D), В почках формируется активная форма — кальцитриол (1,25(OH)₂D).

Для оценки статуса витамина D в организме измеряют уровень 25(OH)D в крови.

Натуральные источники витамина D

Больше всего витамина D содержат:

Тресковый жир,

Радужная форель,

Лосось,

Грибы,

Обогащённое молоко и растительные напитки,

Обогащённые злаковые продукты,

В меньших количествах — яйца, говяжья печень, тунец, сыры.

Чем опасен избыток витамина D

Передозировка витамина D может привести к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови, сопровождаемому:

Тошнотой,

Рвотой,

Слабостью,

Потерей аппетита,

Обезвоживанием,

Образованием камней в почках.

В тяжёлых случаях может развиться почечная недостаточность, кальцификация тканей и нарушение работы сердца.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

