Витамин D для детей: ошибки, которые могут стоить здоровья

Тема витамина D сегодня привлекает внимание как врачей, так и родителей. Этот витамин играет ключевую роль не только в профилактике рахита, но и в поддержании иммунной функции, нормального роста, работы нервно-мышечной системы и обмена глюкозы. Витамин D взаимодействует с множеством тканей организма, а его преобразование происходит в печени и почках.
Особое внимание следует уделить детям с повышенным риском гиповитаминоза:
Младенцы на естественном вскармливании без дополнительного приёма витамина D,
Дети с тёмной кожей, поскольку меланин снижает синтез витамина под действием ультрафиолета,
Пациенты с нарушением всасывания жиров (муковисцидоз, целиакия, болезни печени),
Дети, соблюдающие строгие диеты с ограничением источников витамина D,
При индексе массы тела выше 30,
После хирургических вмешательств на тонком кишечнике.
Существует две формы витамина D: D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). Они усваиваются в тонкой кишке, а синтезируются в коже под воздействием солнечных лучей длиной волны 290-320 нм. Следует помнить: использование солнцезащитных кремов блокирует этот процесс.
Добавки витамина D содержат как D2, так и D3. Оба варианта эффективны для профилактики дефицита витамина и рахита.
После поступления в организм витамин D проходит две стадии превращения:
В печени образуется кальцидиол (25(OH)D),
В почках формируется активная форма — кальцитриол (1,25(OH)₂D).
Для оценки статуса витамина D в организме измеряют уровень 25(OH)D в крови.
Больше всего витамина D содержат:
Тресковый жир,
Радужная форель,
Лосось,
Грибы,
Обогащённое молоко и растительные напитки,
Обогащённые злаковые продукты,
В меньших количествах — яйца, говяжья печень, тунец, сыры.
Передозировка витамина D может привести к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови, сопровождаемому:
Тошнотой,
Рвотой,
Слабостью,
Потерей аппетита,
Обезвоживанием,
Образованием камней в почках.
В тяжёлых случаях может развиться почечная недостаточность, кальцификация тканей и нарушение работы сердца.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.