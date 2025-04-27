Сколько мяса можно есть без вреда для планеты: новые расчёты удивили всех

Найти баланс между правильным питанием и заботой об экологии — задача не из лёгких. Учёные из Технического университета Дании подсчитали, какое количество мяса можно включить в рацион, не нанося вред окружающей среде.
По словам эколога Каролин Гебары, оптимальная норма — всего 255 граммов птицы или свинины в неделю. Это примерно эквивалент двух куриных грудок. При этом среднестатистический человек в США и Европе съедает в 6-10 раз больше мяса, чем требуется для экологически устойчивого питания.
Результаты исследования показали: даже умеренные количества говядины и баранины несовместимы с восстановительными возможностями планеты. Основные причины — вырубка земель для скота и высокие выбросы парниковых газов (метана и закиси азота), которые в разы усиливают эффект парникового слоя.
Учёные уверяют: существуют диеты, сочетающие умеренное потребление белого мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов без существенного вреда для экологии. Ключевое условие — общий рацион должен оставаться здоровым и сбалансированным.
Исследование учитывало данные, в основном характерные для стран с высоким уровнем дохода, таких как США. Кроме того, оно опирается на допущение, что влияние агропромышленности остаётся стабильным, хотя в реальности технологии могут менять экологический след продуктов.
Авторы подчёркивают: помимо экологических факторов, стоит учитывать доступность продуктов, их цену и культурные особенности питания. Только комплексный подход позволит сделать устойчивые диеты реальностью для большинства людей.
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.