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Сколько мяса можно есть без вреда для планеты: новые расчёты удивили всех

Здоровье

Найти баланс между правильным питанием и заботой об экологии — задача не из лёгких. Учёные из Технического университета Дании подсчитали, какое количество мяса можно включить в рацион, не нанося вред окружающей среде.

Мясо на решетке
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ossewa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Мясо на решетке

"Идеальная порция" для планеты

По словам эколога Каролин Гебары, оптимальная норма — всего 255 граммов птицы или свинины в неделю. Это примерно эквивалент двух куриных грудок. При этом среднестатистический человек в США и Европе съедает в 6-10 раз больше мяса, чем требуется для экологически устойчивого питания.

Почему красное мясо под запретом

Результаты исследования показали: даже умеренные количества говядины и баранины несовместимы с восстановительными возможностями планеты. Основные причины — вырубка земель для скота и высокие выбросы парниковых газов (метана и закиси азота), которые в разы усиливают эффект парникового слоя.

Можно ли обойтись без полного отказа от мяса

Учёные уверяют: существуют диеты, сочетающие умеренное потребление белого мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов без существенного вреда для экологии. Ключевое условие — общий рацион должен оставаться здоровым и сбалансированным.

Почему универсальных рекомендаций нет

Исследование учитывало данные, в основном характерные для стран с высоким уровнем дохода, таких как США. Кроме того, оно опирается на допущение, что влияние агропромышленности остаётся стабильным, хотя в реальности технологии могут менять экологический след продуктов.

Что ещё важно для устойчивого питания

Авторы подчёркивают: помимо экологических факторов, стоит учитывать доступность продуктов, их цену и культурные особенности питания. Только комплексный подход позволит сделать устойчивые диеты реальностью для большинства людей.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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