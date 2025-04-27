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Кето и сердце: что на самом деле угрожает сосудам

5:05
Здоровье

Годичное исследование, проведённое среди 100 худощавых и метаболически здоровых людей, показало: высокие уровни холестерина ЛПНП и аполипопротеина B не связаны с образованием атеросклеротических бляшек в сосудах. Как выяснили учёные из Института Лундквиста, главный фактор риска прогрессирования атеросклероза — это уже существующие отложения, а не уровень холестерина. Авторы подчёркивают необходимость персонализированного подхода к оценке сердечно-сосудистых рисков, особенно у людей, соблюдающих низкоуглеводную диету.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Исследование, проведённое Институтом биомедицинских инноваций Лундквиста при Медицинском центре Гарбор-УКЛА совместно с рядом других учреждений, ставит под сомнение устоявшуюся теорию о прямой связи высокого холестерина с развитием ишемической болезни сердца у метаболически здоровых людей.

Результаты, опубликованные в журнале Journal of the American College of Cardiology: Advances, касаются группы из 100 взрослых, которые на протяжении в среднем пяти лет придерживались низкоуглеводной кетогенной диеты и имели повышенный уровень ЛПНП. Эти участники, известные как "гиперответчики с сохранённой мышечной массой" (Lean Mass Hyper-Responders, LMHRs), демонстрировали высокий уровень ЛПНП и аполипопротеина B без признаков начальной коронарной болезни сердца или её прогрессирования.

Выводы исследования показывают, что в этой специфической популяции традиционные маркеры холестерина могут не быть надёжным предиктором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные подчёркивают важность дальнейших исследований и внедрения персонализированного подхода к оценке рисков и лечению.

Вызов классической липидной гипотезе

Болезни сердца остаются ведущей причиной смерти в мире, а оценка риска по-прежнему является важнейшей задачей медицины. Принятая теория липидной гипотезы утверждает, что повышение уровней аполипопротеина B и холестерина ЛПНП является ключевым фактором риска. Однако новое исследование показывает, что у метаболически здоровых людей, чей холестерин повышается на фоне кетогенной диеты, эта связь может отсутствовать.

На фоне растущего количества доказательств эффективности ограничения углеводов при лечении хронических заболеваний, таких как диабет, воспалительные болезни кишечника и биполярное расстройство, оценка реальных сердечно-сосудистых рисков при высоком уровне холестерина становится всё более актуальной.

Что показало исследование

Исследование оценивало связь между уровнями ЛПНП, аполипопротеина B и прогрессированием атеросклеротических бляшек у людей с фенотипом LMHR. Эти участники демонстрировали высокие уровни ЛПНП и ApoB при нормальных показателях обмена веществ: низких триглицеридах, высоком уровне ЛПВП, нормальном давлении, низкой инсулинорезистентности и нормальной массе тела.

Учёные не обнаружили связи между прогрессированием бляшек и базовыми уровнями, изменениями или общей экспозицией ApoB и ЛПНП. Главным фактором риска осталась уже имеющаяся нагрузка бляшек в сосудах.

Эти данные подтверждают, что в популяции LMHR высокие уровни холестерина не обязательно сопровождаются увеличением коронарного поражения. В подобных случаях для оценки риска может быть оправдано использование методов кардиовизуализации.

Значение для клинической практики

Ранее команда исследователей уже устанавливала, что у людей с фенотипом LMHR уровень коронарных бляшек сопоставим с контрольной группой с нормальным холестерином. Это ставит под сомнение целесообразность медикаментозного снижения ЛПНП у всех пациентов без учёта их метаболического профиля.

Руководителем исследования выступил доктор Мэттью Будофф, директор программы кардиологической КТ и заведующий кафедрой профилактической кардиологии Института Лундквиста. В работе также приняли участие независимые исследователи доктор Эдриан Сото-Мота, доктор философии Ник Норвиц и основатель Фонда гражданской науки Дэйв Фельдман, при поддержке которого исследование было профинансировано через краудфандинг.

"Оценка сердечно-сосудистого риска должна быть индивидуальной и основываться на конкретных условиях пациента", — подчеркнул доктор Мэттью Будофф, также профессор медицины Школы медицины Дэвида Геффена при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Исследование подчеркивает необходимость переосмысления стандартных подходов к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей, использующих кетогенную диету для контроля хронических болезней.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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