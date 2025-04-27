Один шаг к здоровью почек: какие привычки нужно изменить

4:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки выполняют колоссальную работу, но зачастую остаются незаслуженно в тени нашего внимания. Современный образ жизни, неправильное питание, избыток белка в рационе, малоподвижность и курение наносят серьёзный вред этим жизненно важным органам. О том, какие продукты особенно опасны для почек, рассказала заведующая отделением диетологии больницы имени Доротеи Канизаи в Надьканиже доктор Фаричне Хари Вера.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Полный мужчина гуляет

Почки — один из самых удивительных, но недооценённых органов. Ежедневно они фильтруют около 180 литров крови, удаляют шлаки, регулируют водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, участвуют в контроле артериального давления и даже влияют на обмен веществ в костной ткани. Пока почки работают нормально, о них редко вспоминают. Однако число случаев скрытого поражения почек неуклонно растёт и часто диагностируется лишь тогда, когда болезнь уже зашла далеко.

Почему почкам угрожает современная еда

По словам доктора Фаричне Хари Веры, многие ошибочно считают, что богатая белком диета обязательно вредит почкам. На самом деле исследования показывают: у здоровых людей даже высокое потребление белка само по себе не вызывает повреждений. Суточная норма белка для человека весом 60 кг составляет 48-60 граммов.

Проблема в другом: в современном обществе немало людей страдают избыточным весом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гипертонией, ведут малоподвижный образ жизни и придерживаются несбалансированного питания. Все эти факторы сами по себе увеличивают нагрузку на почки. А если к ним добавляется чрезмерное употребление белка, особенно из протеиновых порошков и добавок, то риск повреждения почечных фильтрационных систем значительно возрастает. Как подчеркнула доктор, хроническая болезнь почек развивается годами и зачастую протекает бессимптомно.

Основные факторы риска:

Сахарный диабет

Повышенное артериальное давление

Ожирение

Курение

Избыточное потребление соли

Недостаточное потребление воды

Как избежать образования камней

По мнению доктора Фаричне Хари Веры, камни в почках — одна из самых распространённых патологий, связанных с этим органом. Они образуются, когда моча становится слишком концентрированной, и минеральные вещества (кальций, оксалаты, мочевая кислота) кристаллизуются.

К счастью, образование камней можно предотвратить с помощью правильного питания и достаточного употребления жидкости. Небольшие изменения в рационе могут принести ощутимую пользу: растительный белок (из бобовых, орехов, злаков) гораздо мягче воздействует на почки, чем животный, особенно из красного мяса.

Какие продукты стоит избегать

"Уже одно-два мясных разгрузочных дня в неделю, растительные ужины или завтраки снижают нагрузку на почки", — отметила доктор.

При этом она подчеркнула: не требуется становиться вегетарианцем, достаточно умеренности и осознанного подхода.

Диетолог рекомендовала выпивать не менее 2-2,5 литров воды в день, избегать избыточного потребления соли, в том числе "скрытой" — содержащейся в хлебе, колбасах, консервах, полуфабрикатах и суповых порошках. Также следует ограничить использование ненужных пищевых добавок.

Важнейшими рекомендациями остаются отказ от курения, минимизация приёма обезболивающих препаратов и регулярные лабораторные обследования — простые анализы крови и мочи могут вовремя выявить начинающиеся проблемы.

Почки долго молчат

Доктор Фаричне Хари Вера напомнила: почки не подают явных сигналов на ранних стадиях болезни. Хронические патологии почек становятся всё более распространёнными, но при разумном питании, достаточном питьевом режиме и внимательном отношении к здоровью многие проблемы можно предотвратить.

Как подчёркивает специалист, заботиться о почках нужно заранее, а не тогда, когда появляются первые серьёзные симптомы.

Уточнения

Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз, от греч. νεφρός — почка, греч. λίθος — камень) — наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.

