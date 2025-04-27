Один шаг к здоровью почек: какие привычки нужно изменить

Почки выполняют колоссальную работу, но зачастую остаются незаслуженно в тени нашего внимания. Современный образ жизни, неправильное питание, избыток белка в рационе, малоподвижность и курение наносят серьёзный вред этим жизненно важным органам. О том, какие продукты особенно опасны для почек, рассказала заведующая отделением диетологии больницы имени Доротеи Канизаи в Надьканиже доктор Фаричне Хари Вера.
Почки — один из самых удивительных, но недооценённых органов. Ежедневно они фильтруют около 180 литров крови, удаляют шлаки, регулируют водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, участвуют в контроле артериального давления и даже влияют на обмен веществ в костной ткани. Пока почки работают нормально, о них редко вспоминают. Однако число случаев скрытого поражения почек неуклонно растёт и часто диагностируется лишь тогда, когда болезнь уже зашла далеко.
По словам доктора Фаричне Хари Веры, многие ошибочно считают, что богатая белком диета обязательно вредит почкам. На самом деле исследования показывают: у здоровых людей даже высокое потребление белка само по себе не вызывает повреждений. Суточная норма белка для человека весом 60 кг составляет 48-60 граммов.
Проблема в другом: в современном обществе немало людей страдают избыточным весом, инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гипертонией, ведут малоподвижный образ жизни и придерживаются несбалансированного питания. Все эти факторы сами по себе увеличивают нагрузку на почки. А если к ним добавляется чрезмерное употребление белка, особенно из протеиновых порошков и добавок, то риск повреждения почечных фильтрационных систем значительно возрастает. Как подчеркнула доктор, хроническая болезнь почек развивается годами и зачастую протекает бессимптомно.
Сахарный диабет
Повышенное артериальное давление
Ожирение
Курение
Избыточное потребление соли
Недостаточное потребление воды
По мнению доктора Фаричне Хари Веры, камни в почках — одна из самых распространённых патологий, связанных с этим органом. Они образуются, когда моча становится слишком концентрированной, и минеральные вещества (кальций, оксалаты, мочевая кислота) кристаллизуются.
К счастью, образование камней можно предотвратить с помощью правильного питания и достаточного употребления жидкости. Небольшие изменения в рационе могут принести ощутимую пользу: растительный белок (из бобовых, орехов, злаков) гораздо мягче воздействует на почки, чем животный, особенно из красного мяса.
"Уже одно-два мясных разгрузочных дня в неделю, растительные ужины или завтраки снижают нагрузку на почки", — отметила доктор.
При этом она подчеркнула: не требуется становиться вегетарианцем, достаточно умеренности и осознанного подхода.
Диетолог рекомендовала выпивать не менее 2-2,5 литров воды в день, избегать избыточного потребления соли, в том числе "скрытой" — содержащейся в хлебе, колбасах, консервах, полуфабрикатах и суповых порошках. Также следует ограничить использование ненужных пищевых добавок.
Важнейшими рекомендациями остаются отказ от курения, минимизация приёма обезболивающих препаратов и регулярные лабораторные обследования — простые анализы крови и мочи могут вовремя выявить начинающиеся проблемы.
Доктор Фаричне Хари Вера напомнила: почки не подают явных сигналов на ранних стадиях болезни. Хронические патологии почек становятся всё более распространёнными, но при разумном питании, достаточном питьевом режиме и внимательном отношении к здоровью многие проблемы можно предотвратить.
Как подчёркивает специалист, заботиться о почках нужно заранее, а не тогда, когда появляются первые серьёзные симптомы.
Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз, от греч. νεφρός — почка, греч. λίθος — камень) — наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.