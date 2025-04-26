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Новый взгляд на брак: почему одинокие реже сталкиваются с деменцией

4:08
Здоровье

Верилось бы вам, если бы кто-то сказал, что одиночество или развод могут снизить риск развития деменции? Новое исследование, проведённое учёными из Университета штата Флорида, выдвигает неожиданное утверждение: люди, не состоящие в браке, реже сталкиваются с деменцией.

Мужчина и женщина держатся за руки
Фото: unsplash.com by Paul Garcia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина и женщина держатся за руки

На первый взгляд это противоречит прежним данным. Так, исследование 2019 года, проведённое в США, показало, что у незамужних и неженатых людей вероятность развития деменции была значительно выше, чем у состоящих в браке. В самом деле, до сих пор существовало мнение, что брак положительно влияет на здоровье. Исследования подтверждали, что женатые и замужние реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, живут дольше и в целом имеют лучшее здоровье. Почему же новое исследование привело к столь неожиданным выводам?

Учёные проанализировали данные более 24 000 американцев, у которых на момент начала исследования не было деменции. За участниками наблюдали до 18 лет. Особое внимание уделялось сравнению частоты возникновения деменции среди различных групп: женатых, разведённых, овдовевших и никогда не состоявших в браке.

На начальном этапе казалось, что во всех трёх группах незамужних и неженатых риск деменции был ниже, чем у тех, кто находился в браке. Однако после учёта дополнительных факторов, таких как курение и депрессия, значимое снижение риска сохранилось только у разведённых и никогда не состоявших в браке. Также были обнаружены различия в зависимости от типа деменции. Так, отсутствие брака стабильно ассоциировалось с более низким риском болезни Альцгеймера — самой распространённой формы деменции, но не влияло на вероятность развития сосудистой деменции, встречающейся реже.

Возможные объяснения

Одной из гипотез стало предположение о диагностическом смещении: супруги могут раньше замечать ухудшение памяти у своих партнёров и настаивать на визите к врачу, что приводит к более раннему выявлению деменции у состоящих в браке. Однако данные подтвердили это объяснение лишь частично: все участники проходили ежегодные медицинские осмотры, что нивелировало влияние подобных факторов.

Также возможно, что выборка исследования была не вполне репрезентативной для общей популяции: среди участников наблюдались низкий уровень этнического и социального разнообразия, а 64% состояли в браке. Это могло повлиять на результаты. Скорее всего, исследование подчёркивает, насколько сложным является влияние брачных статусов и жизненных переходов на здоровье мозга. Брак не является гарантированной защитой от деменции: предыдущий метаанализ также показал смешанные результаты.

Новое исследование Университета штата Флорида — одно из крупнейших на эту тему и имеет серьёзный вес. Оно ставит под сомнение устоявшиеся предположения о том, что стресс от развода или потери супруга обязательно провоцирует болезнь Альцгеймера, а одинокие люди якобы страдают от социальной изоляции и потому подвергаются большему риску развития деменции.

Авторы подчёркивают, что влияние отношений на здоровье мозга гораздо сложнее, чем простое деление на «в браке» и «не в браке». Такие факторы, как качество брака, уровень удовлетворённости после развода, культурные особенности или степень социализации одиноких людей по сравнению с состоящими в паре, могут объяснять противоречивые результаты.

Это исследование опровергает идею о том, что сам факт брака автоматически благотворно влияет на здоровье мозга. Гораздо важнее не сам статус, а чувство поддержки, социальной вовлечённости и удовлетворённости жизнью.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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