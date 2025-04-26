Менопауза без лекарств: проверенные советы, которые реально помогают

Многие женщины в период менопаузы ищут альтернативу гормональной терапии (ЗГТ), опасаясь её побочных эффектов. Согласно исследованию Британского общества менопаузы, хотя 39% женщин получают рекомендации по ЗГТ, лишь 14% реально начинают её использовать. Страхи и недостаток информации подталкивают женщин к альтернативным способам поддержания здоровья — иногда даже к необоснованным обещаниям косметических процедур. Но наука и медицина шагнули далеко вперёд: сегодня существуют проверенные негормональные методы, которые помогают замедлить старение и улучшить самочувствие.
Дерматолог и специалист по регенеративной медицине Габриэлла Альбукерке в книге "Менопауза без перерыва" предлагает шесть стратегий, которые помогают мягче пройти этот период и сохранить здоровье.
1. Забота о психическом здоровье
Эмоциональное благополучие важно не меньше физического. Когнитивно-поведенческая терапия помогает справляться с тревогой и стрессом в этот период. Также полезны регулярные медитации: специальные приложения для медитаций могут стать надёжной поддержкой.
2. Регулярная физическая активность
Тренировки — ключ к профилактике саркопении (потери мышечной массы), которая особенно опасна для пожилых. Регулярная физическая активность помогает сохранить силу, гибкость и поддерживает общий тонус организма.
3. Отказ от вредных привычек
Чтобы поддерживать здоровье:
избегайте курения,
ограничьте алкоголь,
старайтесь вести активный образ жизни.
Эти простые шаги серьёзно снижают риски развития хронических заболеваний.
4. Питание с акцентом на фитоэстрогены
Изофлавоны, содержащиеся в соевых продуктах, помогают облегчить симптомы менопаузы. Они действуют мягко, поддерживая гормональный баланс без медикаментов.
5. Уход за кожей с учётом изменений
В этот период кожа теряет упругость и влагу. Регулярное использование увлажняющих средств, антиоксидантов и солнцезащитных кремов помогает сохранить её молодость.
6. Внимание к крепкому сну
Качественный сон необходим для восстановления организма, регуляции гормонов и поддержания психоэмоционального здоровья. Создание вечерних ритуалов расслабления поможет легче засыпать и чувствовать себя бодрее днём.
Менопауза — это не конец молодости, а начало новой заботы о себе.
Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.