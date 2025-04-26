Менопауза без лекарств: проверенные советы, которые реально помогают

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины в период менопаузы ищут альтернативу гормональной терапии (ЗГТ), опасаясь её побочных эффектов. Согласно исследованию Британского общества менопаузы, хотя 39% женщин получают рекомендации по ЗГТ, лишь 14% реально начинают её использовать. Страхи и недостаток информации подталкивают женщин к альтернативным способам поддержания здоровья — иногда даже к необоснованным обещаниям косметических процедур. Но наука и медицина шагнули далеко вперёд: сегодня существуют проверенные негормональные методы, которые помогают замедлить старение и улучшить самочувствие.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Дерматолог и специалист по регенеративной медицине Габриэлла Альбукерке в книге "Менопауза без перерыва" предлагает шесть стратегий, которые помогают мягче пройти этот период и сохранить здоровье.

1. Забота о психическом здоровье

Эмоциональное благополучие важно не меньше физического. Когнитивно-поведенческая терапия помогает справляться с тревогой и стрессом в этот период. Также полезны регулярные медитации: специальные приложения для медитаций могут стать надёжной поддержкой.

2. Регулярная физическая активность

Тренировки — ключ к профилактике саркопении (потери мышечной массы), которая особенно опасна для пожилых. Регулярная физическая активность помогает сохранить силу, гибкость и поддерживает общий тонус организма.

3. Отказ от вредных привычек

Чтобы поддерживать здоровье:

избегайте курения,

ограничьте алкоголь,

старайтесь вести активный образ жизни.

Эти простые шаги серьёзно снижают риски развития хронических заболеваний.

4. Питание с акцентом на фитоэстрогены

Изофлавоны, содержащиеся в соевых продуктах, помогают облегчить симптомы менопаузы. Они действуют мягко, поддерживая гормональный баланс без медикаментов.

5. Уход за кожей с учётом изменений

В этот период кожа теряет упругость и влагу. Регулярное использование увлажняющих средств, антиоксидантов и солнцезащитных кремов помогает сохранить её молодость.

6. Внимание к крепкому сну

Качественный сон необходим для восстановления организма, регуляции гормонов и поддержания психоэмоционального здоровья. Создание вечерних ритуалов расслабления поможет легче засыпать и чувствовать себя бодрее днём.

Менопауза — это не конец молодости, а начало новой заботы о себе.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

