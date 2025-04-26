Никотин или дым: что на самом деле убивает курильщиков

5:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопрос о том, какие вещества в табачном дыме представляют наибольшую опасность для здоровья, окружён множеством заблуждений. Часто основным виновником называют никотин. Однако, согласно единому мнению научного сообщества, наибольший вред организму наносят продукты горения, образующиеся в процессе курения.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка курит

По данным Американского онкологического общества (ACS), при сгорании одной сигареты выделяется около 7 000 химических соединений. Из них примерно 250 являются токсичными, а около 70 признаны канцерогенами, способными вызывать рак. Особенно опасными считаются бензапирен, поражающий дыхательные пути и способствующий развитию рака лёгких и пищевода, и бензол, нарушающий работу кроветворной системы и связанный с лейкозами.

Ацетальдегид усиливает действие других канцерогенов и повышает риск онкологии дыхательных путей. Формальдегид оказывает токсическое влияние на слизистые оболочки и ассоциируется с раком носоглотки. Особую опасность представляют тяжёлые металлы: мышьяк и кадмий, накапливаясь в организме, повреждают внутренние органы.

Мышьяк связан с раком лёгких и кожи, а кадмий — с нарушением функций почек и хроническими заболеваниями дыхательной системы. Никель и гидразин, также содержащиеся в табачном дыме, значительно увеличивают риск развития рака лёгких. В составе дыма присутствует и свинец — токсин, негативно влияющий на мозг и сердце, а винилхлорид способен провоцировать онкологические процессы даже в минимальных концентрациях.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), возникающие при сгорании органики, признаны одними из самых мощных канцерогенов и напрямую связаны с развитием рака лёгких. Более того, в табаке обнаружены радиоактивные элементы — полоний-210 и уран-235. Они попадают в растение из почвы и удобрений, а затем вдыхаются вместе с дымом, что со временем может привести к внутреннему облучению и развитию онкологии.

Отдельное внимание специалисты уделяют нитрозаминам — специфическим для табака канцерогенам, провоцирующим рак ротовой полости, пищевода и органов дыхания.

Согласно отчёту британского ведомства Public Health England, именно продукты горения табака являются основной причиной начала онкологических процессов и повреждения жизненно важных органов. Эти токсичные вещества вредят не только лёгким, но и сердечно-сосудистой системе, повышая риск инфаркта и инсульта.

Вопреки распространённому мнению, никотин сам по себе не вызывает тяжёлых заболеваний. Это растительный алкалоид, содержащийся не только в табаке, но и в некоторых овощах — таких как помидоры, баклажаны и картофель. По фармакологическим свойствам никотин похож на кофеин: он стимулирует нервную систему и может вызывать зависимость, но не относится к канцерогенам. Специалисты Национального онкологического института США (NCI) подчёркивают: основную опасность для здоровья представляют не никотин, а продукты горения табака.

Понимание этой разницы позволило учёным пересмотреть подход к борьбе с курением, сформулировав концепцию снижения вреда. Её цель — предложить курильщикам, не готовым полностью отказаться от никотина, альтернативные способы его потребления с минимизацией рисков для здоровья.

К таким альтернативам относятся бездымные продукты — никотиновые пастилки, жевательные резинки, снюсы (никотиновые пакетики) и стики. Они позволяют получать никотин без процесса горения и, соответственно, с гораздо меньшим содержанием канцерогенов. Особое внимание специалисты уделяют системам нагревания табака (СНТ) или хитам. В отличие от обычных сигарет, такие устройства не сжигают табак, а нагревают его до температуры около 350 °C, в результате чего образуется аэрозоль, а не дым. В этом аэрозоле практически отсутствуют бензапирен, формальдегид, бензол и ПАУ.

Научные исследования показывают, что уровень вредных веществ в хитах примерно на 95% ниже, чем при традиционном курении. Однако следует учитывать: полностью безопасными такие устройства не являются, поскольку продолжают доставлять в организм никотин и часть токсичных соединений.

Международные эксперты сходятся во мнении, что наилучшее решение для курильщиков — полный отказ от табака и никотина. Но если это пока невозможно, переход на менее вредные бездымные альтернативы может стать разумной промежуточной стратегией.

В этом процессе важную роль играет законодательное регулирование: необходимо ограничить доступ несовершеннолетних к таким продуктам и предоставить научно обоснованные, менее вредные альтернативы только совершеннолетним потребителям. Таким образом, информирование общества об альтернативных подходах и снижение вреда должны стать частью ответственной государственной политики в области охраны здоровья.

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

