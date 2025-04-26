Натощак или после еды: когда яблоки становятся опасными

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сочные, сладкие, ароматные — яблоки обожают многие. Эти плоды не только вкусные, но и насыщены витаминами, которые важны для здоровья. Однако не всё так просто: даже самый полезный продукт может обернуться проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Кому яблоки могут навредить

Диетологи советуют взрослым съедать не больше двух крупных или трёх средних яблок в день. И при этом определённым людям стоит вообще отказаться от этих фруктов.

Прежде всего, речь о тех, кто страдает:

гастритом,

язвой желудка,

язвой кишечника.

Даже тем, кто не жалуется на здоровье, стоит помнить: яблоки натощак — не лучшая идея.

Почему яблоки могут вызвать проблемы

Фрукты, особенно кислые сорта, способны:

раздражать слизистые оболочки,

вызывать вздутие живота,

провоцировать обострение хронических заболеваний.

Виновник — клетчатка, которой в яблоках очень много. И если съесть яблоко на голодный желудок, пищеварительная система может отреагировать неприятными симптомами.

Как снизить риск

Тем, кому очень хочется полакомиться яблоком, но здоровье не позволяет, есть выход — запечь фрукт в духовке. При термической обработке уменьшается количество кислот, раздражающих слизистые.

Запечённое яблоко сохраняет свои полезные свойства, но действует на организм мягче. Проверено временем и опытом.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

