Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре простых шага, чтобы обычный душ стал личным СПА-ритуалом
Ставка ниже 10%: реальная цель или мечта производителей
Редкий снимок с Красной планеты: ровер Curiosity оставил следы на Марсе
Прохор Шаляпин посетил аллею славы Голливуда, чтобы увидеть звезду Фёдора Шаляпина
Сутулишься за ноутбуком? Вот как быстро выправить осанку и снять боль
Певица Слава в отчаянии: близкие люди испытывают её на прочность — что произошло?
Свадьба дочери – не предел: Анастасия Волочкова заинтриговала заявлением о собственной личной жизни
Груши для всех: как найти сорт, который подойдёт именно вам
Комары-убийцы: вирус Ла-Кросс вызывает поражение мозга! Как избежать трагедии

Натощак или после еды: когда яблоки становятся опасными

1:29
Здоровье

Сочные, сладкие, ароматные — яблоки обожают многие. Эти плоды не только вкусные, но и насыщены витаминами, которые важны для здоровья. Однако не всё так просто: даже самый полезный продукт может обернуться проблемой.

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Кому яблоки могут навредить

Диетологи советуют взрослым съедать не больше двух крупных или трёх средних яблок в день. И при этом определённым людям стоит вообще отказаться от этих фруктов.

Прежде всего, речь о тех, кто страдает:

  • гастритом,

  • язвой желудка,

  • язвой кишечника.

Даже тем, кто не жалуется на здоровье, стоит помнить: яблоки натощак — не лучшая идея.

Почему яблоки могут вызвать проблемы

Фрукты, особенно кислые сорта, способны:

  • раздражать слизистые оболочки,

  • вызывать вздутие живота,

  • провоцировать обострение хронических заболеваний.

Виновник — клетчатка, которой в яблоках очень много. И если съесть яблоко на голодный желудок, пищеварительная система может отреагировать неприятными симптомами.

Как снизить риск

Тем, кому очень хочется полакомиться яблоком, но здоровье не позволяет, есть выход — запечь фрукт в духовке. При термической обработке уменьшается количество кислот, раздражающих слизистые.

Запечённое яблоко сохраняет свои полезные свойства, но действует на организм мягче. Проверено временем и опытом.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Авто
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают
Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают
Последние материалы
Ставка ниже 10%: реальная цель или мечта производителей
Редкий снимок с Красной планеты: ровер Curiosity оставил следы на Марсе
Прохор Шаляпин посетил аллею славы Голливуда, чтобы увидеть звезду Фёдора Шаляпина
27 апреля: Освенцим, Бронзовый солдат и первый отряд на БАМ
Сутулишься за ноутбуком? Вот как быстро выправить осанку и снять боль
Певица Слава в отчаянии: близкие люди испытывают её на прочность — что произошло?
Свадьба дочери – не предел: Анастасия Волочкова заинтриговала заявлением о собственной личной жизни
Груши для всех: как найти сорт, который подойдёт именно вам
Комары-убийцы: вирус Ла-Кросс вызывает поражение мозга! Как избежать трагедии
Спасти диван за копейки: как убрать запах кошачьей мочи без дорогостоящей химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.