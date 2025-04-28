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Медицинская сенсация: ChatGPT распознал рак у девушки на год раньше врачей

1:56
Здоровье

27-летняя Марли Гарнрайтер столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она обратилась к ChatGPT, чтобы описать свои симптомы, и получила неожиданный ответ: искусственный интеллект предположил, что у неё рак крови. Несмотря на сомнения и советы близких обратиться к настоящим врачам, Марли решила прислушаться к ChatGPT.

Нейросеть
Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейросеть

Год спустя врачи подтвердили диагноз: у Марли действительно была лимфома Ходжкина — тип рака крови, начинающийся в белых кровяных клетках. Лимфома Ходжкина встречается реже, чем неходжкинская лимфома, но поддаётся лечению. По данным клиники Кливленда, самый низкий показатель выживаемости при этом заболевании составляет 81% через пять лет.

Марли испытывала ночную потливость, зуд кожи, боль в груди и постоянную усталость. Она связывала своё состояние со стрессом после смерти отца от рака толстой кишки в январе 2024 года. Однако её симптомы не исчезли, а только усилились, рассказывает Daily Mail.

Когда Марли снова обратилась к врачам, они провели визуализационные исследования, которые выявили "большую массу" в левом лёгком. Анализы подтвердили наличие лимфомы Ходжкина.

Теперь Марли призывает всех быть внимательными к своему здоровью и не игнорировать тревожные симптомы.

"Я не хотела, чтобы моя семья снова прошла через это. Иногда мы склонны терять связь со своим внутренним "я", но важно прислушиваться к своему организму", — сказала девушка.

Этот случай показывает, что современные технологии могут быть полезными инструментами в диагностике заболеваний. Однако не стоит забывать, что только квалифицированные врачи могут поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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