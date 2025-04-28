Секрет раскрыт: ученые назвали возраст, когда расплата за курение и алкоголь становится неизбежной

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению ученых, вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности, начинают оказывать негативное влияние на нашу жизнь с определенного возраста.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкоголь

Новое исследование, проведенное в Университете прикладных наук Лауреа в Финляндии, показало, что люди, которые в молодости вели нездоровый образ жизни, связанный с курением, алкоголем и недостатком физической активности, в зрелом возрасте сталкиваются с проблемами психического и физического здоровья.

Ученые наблюдали за здоровьем сотен людей, родившихся в период с 1959 по 1961 год, и обнаружили, что те, кто в молодости курил, употреблял алкоголь и не занимался спортом, в конечном итоге чаще страдали от различных заболеваний и испытывали чувство подавленности. Особенно заметное ухудшение здоровья наблюдалось у них после 36 лет.

Доктор Тийа Кекаляйнен подчеркнула важность отказа от вредных привычек как можно раньше, чтобы избежать накопления негативных последствий. Она отметила, что вредные привычки в молодости могут привести к ухудшению психического и физического здоровья в зрелом возрасте, пишет греческое издание iefimerida.gr.

Болезни сердца и рак остаются основными причинами смерти во всем мире, но здоровый образ жизни может значительно снизить риск их развития и продлить жизнь. Никогда не поздно изменить свои привычки и начать вести более здоровый образ жизни, который принесет пользу в будущем.

Однако доктор Кекаляйнен также отметила, что результаты исследования могут не полностью соответствовать современным реалиям из-за культурных и социальных изменений, а также иных форм рискованного поведения, характерных для молодого поколения.

Исследование показало, что курение связано с ухудшением психического здоровья, недостаток физической активности (реже одного раза в неделю) — с ухудшением физического здоровья, а злоупотребление алкоголем негативно сказывается как на психическом, так и на физическом состоянии.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.





Куре́ние — пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

