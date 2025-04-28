Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда простыня превращается в идеальный органайзер для ванной: что будет, если вы попробуете этот лайфхак
Тля и муравьи боятся этого растения: узнайте, что спасет ваши яблоню и грушу
Евпатория признана лучшим городом Черноморского побережья
Худеешь — ешь больше: продукт, который обманывает голод и ускоряет результат
Тайный язык любви: что движет кошкой, когда она приносит вам мёртвую мышь
Фигура песочные часы: как построить красивую талию без диетического ада
Золотые монеты как тихая гавань: эксперт объяснил, как защитить свои сбережения от инфляции
Эта ржавчина очистит планету — новый метод удивил даже скептиков
Тимати в шоке: Валентина Иванова объявила о своей беременности

Секрет раскрыт: ученые назвали возраст, когда расплата за курение и алкоголь становится неизбежной

2:15
Здоровье

По мнению ученых, вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности, начинают оказывать негативное влияние на нашу жизнь с определенного возраста.

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Новое исследование, проведенное в Университете прикладных наук Лауреа в Финляндии, показало, что люди, которые в молодости вели нездоровый образ жизни, связанный с курением, алкоголем и недостатком физической активности, в зрелом возрасте сталкиваются с проблемами психического и физического здоровья.

Ученые наблюдали за здоровьем сотен людей, родившихся в период с 1959 по 1961 год, и обнаружили, что те, кто в молодости курил, употреблял алкоголь и не занимался спортом, в конечном итоге чаще страдали от различных заболеваний и испытывали чувство подавленности. Особенно заметное ухудшение здоровья наблюдалось у них после 36 лет.

Доктор Тийа Кекаляйнен подчеркнула важность отказа от вредных привычек как можно раньше, чтобы избежать накопления негативных последствий. Она отметила, что вредные привычки в молодости могут привести к ухудшению психического и физического здоровья в зрелом возрасте, пишет греческое издание iefimerida.gr.

Болезни сердца и рак остаются основными причинами смерти во всем мире, но здоровый образ жизни может значительно снизить риск их развития и продлить жизнь. Никогда не поздно изменить свои привычки и начать вести более здоровый образ жизни, который принесет пользу в будущем.

Однако доктор Кекаляйнен также отметила, что результаты исследования могут не полностью соответствовать современным реалиям из-за культурных и социальных изменений, а также иных форм рискованного поведения, характерных для молодого поколения.

Исследование показало, что курение связано с ухудшением психического здоровья, недостаток физической активности (реже одного раза в неделю) — с ухудшением физического здоровья, а злоупотребление алкоголем негативно сказывается как на психическом, так и на физическом состоянии.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Куре́ние — пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Сейчас читают
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку
Туризм
Уловка для аэропорта: как легко обмануть весы на регистрации и не переплатить за сумку Аудио 
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар
Наука и техника
Новая Сахара и ледяные полюса: Земля готовит двойной климатический удар Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Россия не должна спустить на тормозах взрыв в иранском порту Бендер-Аббас Любовь Степушова Почему ваша кошка приносит вам мертвых животных? Узнайте секреты древних инстинктов Игорь Буккер Двигатель ПД-8: как российская авиация обретает независимость от протоколов США Дмитрий Плотников
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Когда простыня превращается в идеальный органайзер для ванной: что будет, если вы попробуете этот лайфхак
Тля и муравьи боятся этого растения: узнайте, что спасет ваши яблоню и грушу
Евпатория признана лучшим городом Черноморского побережья
Худеешь — ешь больше: продукт, который обманывает голод и ускоряет результат
Фигура песочные часы: как построить красивую талию без диетического ада
Тайный язык любви: что движет кошкой, когда она приносит вам мёртвую мышь
Секрет раскрыт: ученые назвали возраст, когда расплата за курение и алкоголь становится неизбежной
Золотые монеты как тихая гавань: эксперт объяснил, как защитить свои сбережения от инфляции
Эта ржавчина очистит планету — новый метод удивил даже скептиков
Тимати в шоке: Валентина Иванова объявила о своей беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.