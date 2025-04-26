Курятина под угрозой: исследование показало ужасную статистику по раку ЖКТ

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белое мясо в больших количествах негативно влияет на желудок. Такой вывод сделали итальянские ученые, изучив данные о здоровье и рационе 4869 человек в течение 18,8 лет.

Фото: flickr.com by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриные крылья

Оказалось, что если вы едите, более 300 граммов мяса птицы в неделю, у вас растет риск смерти от рака ЖКТ на 27 процентов по сравнению с теми, кто ест менее 100 граммов.

Умершие от других видов рака, как показало исследование, ели больше красного мяса, сообщает KP. RU.

Однако у учёных нет данных о способах приготовления мяса, фастфуде, физической активности этих людей. Результаты могут отличаться в разных уголках мира.

Кстати, в нашей стране потребление мяса только растет с годами.

Уточнения

С кулинарной точки зрения белое мясо — это мясо, которое имеет бледный цвет до и после приготовления.

