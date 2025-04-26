Солнечное исцеление: что происходит с телом, когда ты получаешь витамин D

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D — это не просто обычная витамины, а фактически гормон, который влияет на важнейшие функции организма: иммунную систему, усвоение кальция, настроение и здоровье костей.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в виде сердца

Летнее солнце даёт нам уникальную возможность естественным путём увеличить уровень этого важнейшего витамина в организме.

Роль солнечного света

Солнечное излучение, особенно ультрафиолетовые лучи типа UVB, активируют в организме процесс синтеза витамина D. Всего 15-30 минут солнечного света ежедневно (в зависимости от типа кожи и времени суток) — и организм получает необходимое количество витамина D.

Но важно помнить об умеренности. Избыточное пребывание на солнце может привести к ожогам, преждевременному старению кожи и даже раку кожи. Безопасное загар — это сбалансированный подход.

Кто подвержен дефициту витамина D

Несмотря на солнечный климат, не все получают достаточно витамина D. Риск дефицита увеличивается у людей, которые проводят много времени в помещении, у пожилых людей, у людей с тёмной кожей или тех, кто избегает солнечного света по медицинским показаниям.

Дефицит витамина D может вызвать усталость, боль в мышцах и костях, повышенную восприимчивость к инфекциям, расстройства настроения и, в долгосрочной перспективе, более серьёзные заболевания, такие как остеопороз или сердечно-сосудистые проблемы.

Питание и добавки

Помимо солнца, витамин D можно получать с пищей. Продукты, богатые витамином D, включают:

Рыбий жир

Жирные рыбы (лосось, тунец, сельдь, скумбрия)

Яйца (особенно желтки)

Грибы (например, белые грибы)

Продукты, обогащённые витамином D (злаки, растительные молоки, маргарины)

Если солнечные лучи и питание не дают нужного результата, можно использовать добавки витамина D, но только по рекомендации врача. Избыточное потребление может вызвать побочные эффекты, такие как проблемы с почками и сердцем.

Сотрудничество с витамином K

Совместное потребление витаминов D и K усиливает усвоение кальция и помогает направить его в кости, снижая риск кальцификации артерий. Это важная информация, которую стоит учитывать при выборе питания и добавок.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

