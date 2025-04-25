7 продуктов, которые помогут вам заснуть без каких-либо таблеток

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3:37
Здоровье

Борьба с бессонницей или непрерывными ночными пробуждениями может быть утомительной. Однако, прежде чем тянуться за вредным ночным перекусом, который может добавить вам угрызений совести, попробуйте эти природные помощники, которые способствуют более глубокому и спокойному сну.

Правильное питание
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Правильное питание

Миндаль

Миндаль — это не только полезный перекус, но и отличный помощник в вашей ночной рутине. Он богат магнием, минералом, который помогает регулировать нервную систему, расслабляя мышцы и снимая напряжение, мешающее заснуть. Магний также участвует в производстве мелатонина, гормона, который способствует хорошему сну. Несколько орехов миндаля перед сном — это отличный способ расслабиться после долгого дня.

Рис

Рис — сытный и комфортный продукт, который может улучшить качество сна. Он богат углеводами, которые помогают организму вырабатывать триптофан — важную аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина и мелатонина. Съеденный за несколько часов до сна, рис создаст успокаивающий эффект и поможет расслабиться. Это ещё и отличная опция для людей с чувствительностью к глютену.

Тёплое молоко

Попробуйте выпить тёплое молоко перед сном — классический способ расслабиться, и он действительно работает. Молоко способствует естественному повышению уровня серотонина и мелатонина, гормонов, которые помогают расслабиться и поддерживают качественный сон. Для тех, кто не употребляет молочные продукты, отличной альтернативой станут овсяное или миндальное молоко.

Киви

Киви — это вкусный и полезный фрукт, который стоит съесть перед сном. Он богат антиоксидантами и содержит серотонин, который регулирует цикл сна и бодрствования. Пара киви за час до сна поможет телу расслабиться и легче засыпать. Киви также снижает уровень стресса благодаря высокому содержанию витамина C.

Жирная рыба

Если вы любите морепродукты, жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, — отличный выбор для ночного перекуса. Эти рыбы богаты витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые регулируют уровень серотонина и стимулируют выработку мелатонина. Это не только способствует лучшему сну, но и поддерживает здоровье сердца и мозга.

Вишня

Вишня — это не только вкусно, но и естественный источник мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна. Несколько вишен или стакан сока из кислой вишни перед сном помогут повысить уровень мелатонина в организме и улучшить качество сна. Вишня также богата антиоксидантами, которые снижают воспаление и стресс.

Чай с ромашкой

Чашка чая с ромашкой перед сном — отличный способ расслабиться. Ромашка известна своими успокаивающими свойствами, помогает снизить тревожность и способствует релаксации. Этот напиток идеально подходит для завершения напряжённого дня, посылая телу сигнал о том, что время замедлиться и подготовиться ко сну.

Бананы

Бананы — это не только удобный и вкусный перекус, но и отличная поддержка для лучшего сна. Они богаты калием и магнием, минералами, которые помогают расслабить мышцы и успокоить тело. Бананы также содержат триптофан, который организм превращает в серотонин, а затем в мелатонин — гормон, регулирующий сон.

Уточнения

Снотворные средства (от лат. hypnotica; син. гипнотические средства, уст.) — группа психоактивных лекарственных средств, используемых для облегчения наступления сна и обеспечения его достаточной продолжительности, а также при проведении анестезии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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