Кариес атакует незаметно: как спасти зубы до первых симптомов

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубной кариес часто протекает незаметно — до тех пор, пока не достигнет глубоких слоёв зуба. И тогда лечение становится не профилактикой, а срочной необходимостью. Уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важнейший аспект общего здоровья.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Хорошая новость: большинство проблем с кариесом мы создаём себе сами. Но и предотвратить их тоже в наших силах.

Как появляется кариес

Всё начинается с налёта — тонкого слоя бактерий, которые образуются на поверхности зубов. Эти бактерии питаются сахарами из пищи и вырабатывают кислоты, разрушающие эмаль. Если не удалять налёт регулярно, эмаль ослабевает, появляются микротрещины — и развивается кариес.

Питание как профилактика

Речь идёт не только о количестве сахара, но и о частоте его употребления. Частые перекусы дают бактериям постоянный источник питания. Лучше съесть сладкое за один приём и после этого почистить зубы. Продукты, богатые кальцием и фосфатами (например, сыр и листовые овощи), помогают укрепить эмаль.

Как правильно чистить зубы

Минимум — два раза в день по две минуты. Однако многие делают это слишком быстро или используют неправильную технику. Полезно периодически пересматривать свои привычки и при необходимости обращаться к специалисту по гигиене полости рта.

Почему электрическая щётка работает лучше

Современные электрические щётки выполняют в разы больше движений, чем мы способны сделать вручную. Это обеспечивает более равномерную и глубокую очистку. Некоторые модели дополнительно контролируют давление на зубы и сигнализируют, если оно чрезмерное. Это помогает избежать травмирования дёсен и улучшает качество чистки в труднодоступных местах.

Регулярная замена насадок — обязательна

Даже самая хорошая щётка теряет эффективность, если её насадка изношена. Новые щетинки лучше повторяют форму зубов и проникают в межзубные пространства. А значит — очищают тщательно и предотвращают накопление налёта.

Умная гигиена — залог профилактики

Поддерживать здоровье полости рта — это несложно. Регулярная чистка, сбалансированное питание и правильный выбор инструментов могут существенно снизить риск развития кариеса. Чем раньше начать профилактику, тем меньше придётся лечить.

Уточнения

Ка́риес (лат caries "гниение") — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

