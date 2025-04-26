Простой продукт, который снижает холестерин без таблеток

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей по всему миру стремятся изменить питание, чтобы нормализовать уровень холестерина. Новое американское исследование показало: помочь в этом может скромный продукт, который раньше часто недооценивали — чечевица.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пророщенная чечевица

Что показало исследование

Учёные из Университета Монтаны провели наблюдение за 38 взрослыми людьми с избыточным весом. В течение трёх месяцев одна группа участников ежедневно ела варёную зелёную чечевицу в обед, другая — придерживалась прежнего рациона. Целью было выяснить, как такое простое изменение влияет на уровень "плохого" холестерина LDL.

Результаты впечатлили: у участников, регулярно употреблявших чечевицу, значительно снизился общий уровень холестерина и уровень липопротеинов низкой плотности. Дополнительно зафиксировали улучшение показателей сахара в крови после еды и снижение воспалительных процессов.

Почему чечевица так эффективна

Высокое содержание растворимых волокон . Они связываются с желчными кислотами в кишечнике, способствуя их выведению. Печень начинает использовать больше холестерина для создания новых желчных кислот, снижая его уровень в крови.

Наличие сапонинов . Эти растительные соединения помогают уменьшить всасывание холестерина в кишечнике и ускоряют его выведение.

Замещение жирной пищи. Чечевица, заменяя блюда с насыщенными жирами, автоматически снижает потребление вредных липидов, что дополнительно уменьшает выработку холестерина в организме.

Без побочных эффектов

Во время эксперимента участники не испытывали серьёзных нарушений пищеварения, что делает чечевицу ещё более привлекательной для регулярного включения в рацион, сообщает MedPulse.

Что дальше

Учёные считают необходимым провести более масштабные исследования на разных группах населения. Однако уже сейчас очевидно: чечевица может занять заслуженное место в рекомендациях по питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.



Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

