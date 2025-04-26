11 простых продуктов, которые наполнят организм витамином солнца

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D играет ключевую роль в здоровье костей, помогает усваивать кальций и защищает от заболеваний, таких как рахит у детей и остеопороз у пожилых людей. При достаточном уровне он укрепляет иммунитет, поддерживает психоэмоциональное состояние и снижает риск развития хронических болезней.

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Почему витамин D так важен

Помимо укрепления костей, витамин D участвует в регуляции настроения, способствует защите от инфекций, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

Как получить витамин D

Основной источник — солнечные лучи: под их действием кожа начинает синтезировать витамин. Но питание также играет важную роль, особенно в периоды, когда доступ к солнцу ограничен, сообщает MedPulse.

11 продуктов, богатых витамином D

1. Говяжья печень

Источник витамина D, однако требует умеренного потребления из-за высокого содержания холестерина.

2. Сливочное масло

Поставляет организму витамины D, A и E, поддерживая здоровье костей и иммунитета.

3. Тунец

Свежий или консервированный тунец богат витамином D, а также необходим для здоровья костей и мышц.

4. Лосось

Помимо омега-3 жирных кислот, лосось содержит значительные запасы витамина D и белка.

5. Яичный желток

Содержит витамины A, D, E и K, а также минералы, необходимые для здоровья глаз, кожи и мозга.

6. Грибы

Шампиньоны, шиитаке, шемеджи и другие виды грибов обеспечивают около 400 МЕ витамина D на 100 граммов продукта.

7. Рыбий жир

Масло печени трески — мощный источник витамина D, особенно популярный в качестве добавки.

8. Сардины

Эти рыбы богаты кальцием, омега-3 и витамином D, и легко включаются в рацион в виде консервов или на гриле.

9. Сыр

Особенно богаты витамином D сорта чеддер, швейцарский сыр и рикотта.

10. Обогащённое молоко

Некоторые производители добавляют витамин D в молоко, делая его доступным источником этого важного нутриента.

11. Форель

Форель (особенно радужная) содержит высокую концентрацию витамина D и полезна для иммунитета и гормонального баланса.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

