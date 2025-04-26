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Ваши глаза могут рассказать о деменции задолго до первых симптомов

2:23
Здоровье

Исследователи из Новой Зеландии нашли новый способ обнаружить ранние признаки деменции — через анализ состояния сосудов сетчатки глаза.

Глаз
Фото: Pixabay by Alexis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Учёные из Университета Отаго выяснили, что сетчатка напрямую связана с мозгом, а изменения в её микрососудах могут отражать начало патологических процессов, связанных с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Что такое сетчатка и почему она важна

Сетчатка — это тонкий слой ткани на задней стенке глаза, который отвечает за восприятие света. Из-за своей тесной связи с мозгом она стала объектом интереса для поиска биомаркеров ранней диагностики когнитивных нарушений.

Как проходило исследование

  • Исследователи использовали данные проекта 2022 года, отслеживавшего здоровье новозеландцев, родившихся в 1972–1973 годах.

  • В новом этапе они проанализировали снимки глаз и когнитивные тесты 938 человек в возрасте 45 лет.

  • Особое внимание уделяли толщине слоёв сетчатки и состоянию её микрососудов — артериол и венул.

К каким выводам пришли учёные

  • Более узкие артериолы и расширенные венулы были связаны с повышенным риском деменции.

  • Эти изменения указывали на ухудшение состояния микроциркуляции крови, что связано с нарушениями в сердечно-сосудистой и мозговой системах.

  • Подобные сосудистые изменения особенно характерны для сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.

Что это значит для диагностики

Методы исследования сетчатки могут стать одним из направлений для раннего выявления риска деменции, особенно если их объединить с технологиями искусственного интеллекта. Однако на данный момент эти показатели нельзя считать полноценным диагностическим инструментом — требуются дополнительные исследования, включая изучение различных этнических и возрастных групп.

Почему раннее выявление важно

Чем раньше обнаружены изменения, тем выше вероятность замедлить прогрессирование болезни с помощью терапии. Именно поэтому исследование состояния сетчатки вызывает всё больший интерес в медицинском сообществе.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера - наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864-1915).

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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