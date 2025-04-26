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Воображаемые миры, реальные последствия: незаметный синдром XXI века

3:05
Здоровье

Мечтать — нормально. Мы все иногда теряемся в мыслях, прокручиваем диалоги, создаём миры в голове. Но что, если эти фантазии становятся навязчивыми, отнимают часы и вытесняют реальность?

Кошмарный сон
Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошмарный сон

Именно это и происходит при синдроме навязчивых фантазий, известном в науке как maladaptive daydreaming. Это не просто рассеянность или богатое воображение, а состояние, которое влияет на повседневную жизнь, работу, здоровье и отношения.

Что это за расстройство

Люди с этим синдромом могут часами жить в придуманных сюжетах, уходя в целые "внутренние сериалы" с вымышленными персонажами, саундтреками и драмой. Внешне они часто двигаются — покачиваются, ходят по кругу, жестикулируют. Они осознают, что фантазии не настоящие, но выбирают их, особенно в моменты стресса, изоляции или сильных эмоций.

Основные признаки:

  • длительные, яркие фантазии с повторяющимися сюжетами;

  • трудности с концентрацией в реальной жизни;

  • стремление уединиться ради фантазирования;

  • ощущение облегчения во время "ухода в голову" и вины — после;

  • физическая отстранённость от реальности, но сохранение осознания: где фантазия, а где жизнь.

Почему это происходит

Причины могут быть разными:

  • психологические травмы в детстве;

  • хроническое одиночество;

  • тревожные расстройства, депрессия, СДВГ или ОКР;

  • монотонная обстановка без стимулов;

  • повышенная креативность и эмоциональная чувствительность.

Чаще всего это сочетание факторов, а не один единственный триггер.

Что происходит с психикой и телом

Синдром может нарушить:

  • сон и отдых — особенно если фантазии захватывают ночью;

  • гигиену, работу, учёбу — время уходит в воображение;

  • питание и движение — вплоть до мышечных болей и упадка сил;

  • отношения с близкими — фантазии заменяют реальное общение;

  • самооценку — появляется чувство несостоятельности и изоляции.

Почему диагноз ставят редко 

Это состояние пока не признано официально (его нет в DSM-5), а потому нередко проходит мимо внимания специалистов. Один из способов оценки — шкала навязчивых фантазий Сомера, названная в честь психолога, впервые описавшего феномен.

Но точный диагноз зависит от внимательной беседы с врачом и готовности пациента делиться тем, что происходит у него в голове.

Что помогает

  • Когнитивно-поведенческая терапия - помогает выявить триггеры и научиться справляться с навязчивыми мыслями;

  • медитации и практики осознанности - возвращают в момент здесь и сейчас;

  • структурирование дня - конкретные задачи и временные рамки снижают время "в голове";

  • онлайн-группы поддержки - дают ощущение понимания и обмен опытом;

  • лечение сопутствующих расстройств - тревога, депрессия, СДВГ часто идут в связке с этим синдромом.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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