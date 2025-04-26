Воображаемые миры, реальные последствия: незаметный синдром XXI века

Мечтать — нормально. Мы все иногда теряемся в мыслях, прокручиваем диалоги, создаём миры в голове. Но что, если эти фантазии становятся навязчивыми, отнимают часы и вытесняют реальность?
Именно это и происходит при синдроме навязчивых фантазий, известном в науке как maladaptive daydreaming. Это не просто рассеянность или богатое воображение, а состояние, которое влияет на повседневную жизнь, работу, здоровье и отношения.
Люди с этим синдромом могут часами жить в придуманных сюжетах, уходя в целые "внутренние сериалы" с вымышленными персонажами, саундтреками и драмой. Внешне они часто двигаются — покачиваются, ходят по кругу, жестикулируют. Они осознают, что фантазии не настоящие, но выбирают их, особенно в моменты стресса, изоляции или сильных эмоций.
длительные, яркие фантазии с повторяющимися сюжетами;
трудности с концентрацией в реальной жизни;
стремление уединиться ради фантазирования;
ощущение облегчения во время "ухода в голову" и вины — после;
физическая отстранённость от реальности, но сохранение осознания: где фантазия, а где жизнь.
Причины могут быть разными:
психологические травмы в детстве;
хроническое одиночество;
тревожные расстройства, депрессия, СДВГ или ОКР;
монотонная обстановка без стимулов;
повышенная креативность и эмоциональная чувствительность.
Чаще всего это сочетание факторов, а не один единственный триггер.
Синдром может нарушить:
сон и отдых — особенно если фантазии захватывают ночью;
гигиену, работу, учёбу — время уходит в воображение;
питание и движение — вплоть до мышечных болей и упадка сил;
отношения с близкими — фантазии заменяют реальное общение;
самооценку — появляется чувство несостоятельности и изоляции.
Это состояние пока не признано официально (его нет в DSM-5), а потому нередко проходит мимо внимания специалистов. Один из способов оценки — шкала навязчивых фантазий Сомера, названная в честь психолога, впервые описавшего феномен.
Но точный диагноз зависит от внимательной беседы с врачом и готовности пациента делиться тем, что происходит у него в голове.
Когнитивно-поведенческая терапия - помогает выявить триггеры и научиться справляться с навязчивыми мыслями;
медитации и практики осознанности - возвращают в момент здесь и сейчас;
структурирование дня - конкретные задачи и временные рамки снижают время "в голове";
онлайн-группы поддержки - дают ощущение понимания и обмен опытом;
лечение сопутствующих расстройств - тревога, депрессия, СДВГ часто идут в связке с этим синдромом.
Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.
Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.
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