Воображаемые миры, реальные последствия: незаметный синдром XXI века

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мечтать — нормально. Мы все иногда теряемся в мыслях, прокручиваем диалоги, создаём миры в голове. Но что, если эти фантазии становятся навязчивыми, отнимают часы и вытесняют реальность?

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Именно это и происходит при синдроме навязчивых фантазий, известном в науке как maladaptive daydreaming. Это не просто рассеянность или богатое воображение, а состояние, которое влияет на повседневную жизнь, работу, здоровье и отношения.

Что это за расстройство

Люди с этим синдромом могут часами жить в придуманных сюжетах, уходя в целые "внутренние сериалы" с вымышленными персонажами, саундтреками и драмой. Внешне они часто двигаются — покачиваются, ходят по кругу, жестикулируют. Они осознают, что фантазии не настоящие, но выбирают их, особенно в моменты стресса, изоляции или сильных эмоций.

Основные признаки:

длительные, яркие фантазии с повторяющимися сюжетами;

трудности с концентрацией в реальной жизни;

стремление уединиться ради фантазирования;

ощущение облегчения во время "ухода в голову" и вины — после;

физическая отстранённость от реальности, но сохранение осознания: где фантазия, а где жизнь.

Почему это происходит

Причины могут быть разными:

психологические травмы в детстве;

хроническое одиночество;

тревожные расстройства, депрессия, СДВГ или ОКР;

монотонная обстановка без стимулов;

повышенная креативность и эмоциональная чувствительность.

Чаще всего это сочетание факторов, а не один единственный триггер.

Что происходит с психикой и телом

Синдром может нарушить:

сон и отдых — особенно если фантазии захватывают ночью;

гигиену, работу, учёбу — время уходит в воображение;

питание и движение — вплоть до мышечных болей и упадка сил;

отношения с близкими — фантазии заменяют реальное общение;

самооценку — появляется чувство несостоятельности и изоляции.

Почему диагноз ставят редко

Это состояние пока не признано официально (его нет в DSM-5), а потому нередко проходит мимо внимания специалистов. Один из способов оценки — шкала навязчивых фантазий Сомера, названная в честь психолога, впервые описавшего феномен.

Но точный диагноз зависит от внимательной беседы с врачом и готовности пациента делиться тем, что происходит у него в голове.

Что помогает

Когнитивно-поведенческая терапия - помогает выявить триггеры и научиться справляться с навязчивыми мыслями;

медитации и практики осознанности - возвращают в момент здесь и сейчас;

структурирование дня - конкретные задачи и временные рамки снижают время "в голове";

онлайн-группы поддержки - дают ощущение понимания и обмен опытом;

лечение сопутствующих расстройств - тревога, депрессия, СДВГ часто идут в связке с этим синдромом.

Уточнения

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.



Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

